Cancer de la peau : ces signes sur vos ongles peuvent indiquer un mélanome

L'ESSENTIEL En France, le nombre de cas de cancer de la peau augmente de plus 4 % chez les hommes et de plus 2,7 % chez les femmes chaque année.

Le mélanome sous ou autour des ongles est plus fréquent chez les personnes âgées et les personnes ayant la peau foncée.

La présence des cinq signes sur vos ongles, listés par l’American Academy of Dermatology Association, ne signifie pas forcément qu’il s’agit de cette maladie, mais justifie une consultation.

Depuis 30 ans, le nombre de mélanomes, un cancer de la peau développé à partir de cellules appelées mélanocytes, a été multiplié par 5, selon l’Assurance Maladie. Cette progression est de plus 4 % par an chez les hommes et de plus 2,7 % chez les femmes. Chaque adulte peut repérer les anomalies de la peau lors d’un auto-examen. Toute tache sur la peau ou tout grain de beauté qui ne ressemble pas aux autres doit l’amener à consulter un professionnel de santé.

Mélanome de l’ongle : "plus fréquent chez les personnes âgées et ayant la peau foncée"

Dans un communiqué, l’American Academy of Dermatology Association signale qu’il faut aussi examiner régulièrement ses ongles. "Bien que ce soit rare, le cancer de la peau, y compris le mélanome peut se développer sous et autour des ongles des mains et des orteils. (…) Il est plus fréquent chez les personnes âgées et les personnes ayant la peau foncée. Des antécédents personnels ou familiaux de mélanome ou des traumatismes des ongles peuvent également constituer des facteurs de risque", a spécifié l’organisation.

Ongle malade : quels sont les signes qui doivent alerter ?

Si le mélanome de l’ongle est détecté à un stade précoce, il peut être facile à traiter. Ainsi, les dermatologues américains recommandent de rechercher différents changements lors de l’examen des ongles. Les patients doivent s’inquiéter s’ils voient une bande brune ou noire, qui apparaît dans le sens de la longueur, sur l’ongle du pouce ou du gros orteil. "Cependant, cette ligne sombre peut apparaître sur n'importe quel ongle."

Autre signe d’alerte : la peau autour de l'ongle devient plus foncée. Un ongle qui se décolle peut aussi indiquer un mélanome. "Lorsque cela se produit, l'ongle commence à se séparer du lit unguéal. Le bord blanc au sommet de l'ongle s'allonge au fur et à mesure que l'ongle se soulève", peut-on lire dans le communiqué de l’American Academy of Dermatology Association. Elle ajoute également qu’une bosse sous l’ongle ou un dédoublement, qui se produit lorsqu'un ongle se sépare au milieu, doivent inciter un patient à se rendre chez un spécialiste.

"Le mélanome de l'ongle diagnostiqué à un stade plus avancé"

"Le mélanome de l'ongle est souvent diagnostiqué à un stade plus avancé que le mélanome de la peau, ce qui le rend plus dangereux pour votre santé", avertit l’organisation. Si l’on remarque la présence d’un ou plusieurs de ces signes, cela ne signifie pas forcément qu'il s'agit d'un mélanome, mais justifie de demander un avis médical sans attendre, d’après l’Assurance Maladie.