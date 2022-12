Cancer de la peau : bientôt un vaccin pour lutter contre le mélanome ?

L'ESSENTIEL “Dans les pays occidentaux, la fréquence des mélanomes est multipliée par deux tous les dix ans depuis 50 ans”, précise le Centre de lutte contre le cancer Léon Bernard.

Le nombre de décès en 2018 est estimé à 1.975 personnes, dont 57 % chez d’hommes.

Le vaccin thérapeutique de Morderna et Merck MSD permettrait de traiter les malades à un stade avancé.

Après un vaccin contre le Sars-CoV-2, le laboratoire Moderna s’est associé au géant américain Merck MSD pour mettre au point un vaccin thérapeutique contre le mélanome cutané, l’un des cancers de la peau les plus répandus.

Réduire de 44 % les risques de récidives et de mortalité

Le sérum utilisant la technologie à ARN messager ne permettrait pas d’éviter le cancer de la peau mais de le traiter. Plus précisément, il serait réservé aux personnes ayant déjà cancer cutané à un stade avancé. Celui-ci serait administré après l’opération d’ablation d’un mélanome, en complément d’un traitement classique d’immunothérapie. Les résultats de la phase 2, publiés mi-décembre, montrent que plusieurs injections permettent de réduire de 44 % les risques de récidive de la tumeur ou de décès, comparé aux personnes uniquement traitées avec l’anticancéreux.

Pour l'instant, les chercheurs ont pu tester le vaccin sur 150 personnes. La phase 3 est prévue pour l’année prochaine, afin d’évaluer son efficacité à plus grande échelle. Cette étape peut prendre jusqu’à trois ans, et en cas de succès, le vaccin pourrait être commercialisé entre 2025 et 2030.

Mélanome cutané : un cancer de plus en plus fréquent

Le mélanome cutané représente 2 à 3 % de l’ensemble des cancers, mais c’est le premier des cancers en termes d’augmentation de fréquence. “Chez l’homme, le nombre de cas incidents de mélanome cutané a été multiplié par 5 (+ 371 %) entre 1990 et 2018”, détaille le Centre de lutte contre le cancer Léon Bernard. “Chez la femme, il a été multiplié par 3 (+189 %) entre 1990 et 2018.” L’âge moyen au moment du diagnostic est de 60 ans, chez la femme et de 66 ans chez l’homme, mais c’est une maladie qui peut survenir à tout âge ; c’est d’ailleurs “le cancer le plus fréquent de l’adulte jeune entre 25 et 50 ans dans la zone occidentale”.

Pour le dépister rapidement, plusieurs signes doivent alerter :