Cancer de la peau : découverte d'un marqueur qui prédit les métastases

L'ESSENTIEL Les cellules cancéreuses du carcinome épidermoïde se modifient avant de s’étendre à d’autres organes.

Elles survivent en utilisant des molécules de cholestérol LDL, le fameux mauvais cholestérol.

Cette découverte pourrait permettre de développer des inhibiteurs du métabolisme lipidique ciblant ces cellules pour prévenir les métastases.

Anticiper la progression d’un cancer est éminemment important pour le traiter et arrêter sa progression. Or aujourd’hui, il n’existe aucun outil permettant d’anticiper les métastases dans le cas du carcinome épidermoïde, la deuxième forme la plus courante de cancer de la peau, caractérisée par une croissance anormale et accélérée des cellules squameuses. Mais une nouvelle étude pourrait changer la donne.

Le mauvais cholestérol permettrait aux tumeurs de s'étendre

En effet, l'étude menée par l'IMIM-Hospital del Mar, publiée dans la revue Life Science Alliance, a permis de découvrir un marqueur qui indique quelles tumeurs sont sur le point de commencer à migrer vers les ganglions lymphatiques pour atteindre d'autres organes.

D’après les chercheurs, lorsqu’elles se préparent à ce processus, elles se modifient. En effet, à cause de la baisse des niveaux d’une protéine appelée dyskérine, elles cessent de consommer du glucose pour pouvoir survivre en utilisant des molécules de cholestérol LDL, le fameux "mauvais cholestérol" qui abîme et bouche les vaisseaux sanguins, indique l'Inserm.

Certains aliments augmentent le LDL et ils sont à éviter. Ce sont les aliments riches en graisses tels que le beurre, le saindoux et la crème, ainsi que les huiles végétales trans comme l'huile de palme et les viandes grasses. Le mauvais cholestérol jouerait un rôle dans d'autres cancers

Le Dr Hernández Muñoz, un des auteurs, souligne que l'étude "fournit un bon modèle pour comprendre comment les cellules tumorales se propagent dans les premiers stades de la tumeur." De fait, "elle ouvre la voie à l'étude de la question de savoir si les personnes présentant des niveaux élevés de cholestérol LDL sont également plus exposées au risque de métastases."

D'après l'étude, ce marqueur était en effet présent chez les patients au plus mauvais pronostic.

Les travaux ont également montré comment le traitement des cellules atteintes par des statines, utilisées pour lutter contre les taux élevés de mauvais cholestérol, a permis d'inverser le métabolisme lipidique et de prévenir l'apparition de métastases.

Les chercheurs ont en outre démontré que ce mécanisme de modification du métabolisme cellulaire se produit dans d'autres types de tumeurs.