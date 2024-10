Trop de sel dans nos assiettes : comment réduire notre consommation ?

L'ESSENTIEL La surconsommation de sel, ou plutôt sodium, est un facteur clé de l’hypertension et des maladies cardiaques. La limite recommandée de sodium pour les adultes et adolescents de plus de 14 ans est de 2.300 mg par jour, l’équivalent d’environ 5 g de sel.

Cependant, la consommation moyenne aux États-Unis atteint 3.400 mg. Même constat à l’échelle internationale : nous consommons entre 9 et 12 grammes de sel par jour, soit deux fois plus que la dose maximale préconisée.

Les autorités sanitaires conseillent de limiter les aliments riches en sodium, comparer les étiquettes des produits, et utiliser des alternatives comme les épices sans sel pour rehausser le goût des plats.

Le sel, présent dans une grande partie de nos aliments, est souvent pointé du doigt pour ses effets néfastes sur la santé. L'ingrédient en cause ? Le sodium, un minéral essentiel au bon fonctionnement de l’organisme mais qui, consommé en excès, augmente les risques cardiovasculaires. Face à cette menace silencieuse, comment réduire notre consommation de sel ? Voici quelques éléments de réponses de la Food and Drug Administration (FDA), le gendarme américain de la santé, dans une étude repérée par le journaliste Robin Foster, de HealthDay News.

Un apport quotidien de sodium bien supérieur aux recommandations

La limite recommandée de sodium pour les adultes et adolescents de plus de 14 ans est de 2.300 mg par jour, l’équivalent d’environ 5 grammes de sel. Cependant, la consommation moyenne aux États-Unis atteint 3.400 mg – soit 50 % de plus que le seuil recommandé – et près de 90 % de la population dépasse les apports conseillés. Même constat à l’échelle internationale : nous consommons entre 9 et 12 grammes de sel par jour, soit deux fois plus que la dose maximale préconisée, d’après l’Organisation mondiale de la Santé.

Cette surconsommation touche aussi bien les adultes que les enfants. "Les mauvaises habitudes alimentaires acquises durant l’enfance, comme une forte consommation de sodium, tendent à persister à l’âge adulte", aggravant encore les risques pour la santé, selon un communiqué. Les conséquences sont sérieuses : l’excès de sodium est l’une des principales causes de l’hypertension artérielle, un facteur de risque majeur de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébraux, mais également d’obésité, de cancer gastrique ou encore de maladie rénale. On estime aujourd'hui que 1,89 million de décès chaque année sont associés à une consommation excessive de sodium.

Des gestes simples pour consommer moins de sodium

Si les efforts de la FDA visent à rendre nos aliments moins salés, il est aussi possible d’agir au quotidien pour réduire notre consommation de sodium. Voici quelques conseils pratiques :

Réduire les aliments riches en sodium : Les sandwichs, pizzas, burritos, tacos et autres produits ultra-transformés sont souvent très salés. Que vous mangiez à la maison ou au restaurant, choisissez des alternatives moins riches en sodium, à commencer par les aliments frais et peu transformés.

Comparer les produits : La teneur en sodium varie énormément selon les aliments. Par exemple, le pain peut contenir entre 200 mg et plus de 700 mg de sodium pour 100 g. Avant d'acheter, vérifiez les étiquettes nutritionnelles pour choisir des produits moins salés.

Maîtriser l'apport quotidien (DV) : Pour vous repérer, sachez qu'une portion contenant 5 % de l’apport quotidien recommandé de sodium est considérée comme faible, tandis qu’une portion avec 20 % ou plus est jugée élevée.

Utiliser des alternatives au sel : En cuisine, essayez des mélanges d’épices sans sel, ainsi que des herbes aromatiques pour relever le goût de vos plats sans augmenter votre consommation de sodium.

En adoptant ces réflexes simples, vous pouvez réduire les risques associés à une consommation excessive de sodium et ainsi prendre soin de votre cœur et de votre santé à long terme.