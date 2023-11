Hypertension : même un peu, réduire sa consommation de sel est toujours bénéfique

L'ESSENTIEL Diminuer son apport en sel permet de faire baisser la pression artérielle, et cela même si on prend déjà des médicaments anti-hypertenseurs.

72 % des participants ont connu une baisse de leur pression artérielle systolique avec un régime pauvre en sodium par rapport à leur alimentation habituelle.

L'effet bénéfique sur la pression artérielle était observée dès une semaine de régime pauvre en sodium.

Diminuer sa consommation de sel, même un peu, est toujours bénéfique pour votre pression artérielle, et cela même si vous prenez déjà des médicaments contre l'hypertension. Voici ce que confirme une recherche publiée dans la revue JAMA par les scientifiques de Northwestern Medicine, Vanderbilt University Medical Center et l'Université de l'Alabama à Birmingham le 11 novembre 2023.

Hypertension : la baisse de la consommation de sel est bénéfique pour tout le monde

Les scientifiques ont réuni 213 personnes âgées de 50 à 70 ans pour mener leur étude. Certains volontaires suivaient un régime à haute teneur en sodium (2.200 mg par jour en plus de leur régime alimentaire habituel), tandis que d'autres avaient une alimentation à faible teneur en sodium (500 mg au total par jour) pendant une semaine, avant de passer au régime inverse la semaine suivante. Les analyses ont montré que la pression artérielle systolique a été significativement abaissée de 7 à 8 mm Hg lorsque les participants mangeaient une cuisine faible en sel plutôt qu'à haute teneur en sodium. De plus, elle chutait de 6 mm Hg par rapport à leur alimentation habituelle. Dans l'ensemble, 72 % des volontaires ont connu une baisse de leur pression artérielle systolique avec un régime pauvre en sodium par rapport à leurs menus traditionnels.

"Nous avons constaté que 70 à 75 % de toutes les personnes, qu'elles prennent déjà des médicaments contre la tension artérielle ou non, sont susceptibles de voir une réduction de leur pression artérielle si elles abaissent le sodium dans leur alimentation", a expliqué la co-chercheuse principale Pr Norrina Allen dans un communiqué.

Baisse de la consommation de sel : un effet rapide sur la pression artérielle

Pour les chercheurs, leur étude confirme qu'il est bon de faire attention à sa consommation de sel. "L'effet de la réduction du sodium alimentaire sur l'abaissement de la pression artérielle était constant chez presque toutes les personnes, y compris celles qui avaient une pression artérielle normale, une pression artérielle élevée, une pression artérielle traitée et une pression artérielle non traitée", a précisé le co-chercheur Deepak Gupta. "Tout comme toutes formes d'activité physique sont bonnes pour la majorité des gens, toute réduction du sodium par rapport au régime alimentaire habituel est meilleure que rien pour la plupart des personnes, en ce qui concerne la pression artérielle", a ajouté l'expert.

"Le fait que la pression artérielle ait chuté de manière si significative en seulement une semaine et qu'elle ait été bien tolérée est important et souligne l'impact potentiel sur la santé publique de la réduction du sodium alimentaire dans la population, étant donné que l'hypertension artérielle est un énorme problème de santé dans le monde entier", a ajouté la co-chercheuse de l'étude Dr Cora Lewis. En effet, l'hypertension artérielle est à l'origine de nombreux troubles cardiovasculaires graves. Elle peut par exemple augmenter les risques d'insuffisance cardiaque, d'infarctus et d'accidents vasculaires cérébraux.