Santé cardiaque : 5 astuces pour réduire votre consommation de sel

L'ESSENTIEL Il faudrait consommer moins de 5 grammes de sel par jour selon l’Organisation mondiale de la santé.

L’OMS estime qu’on pourrait éviter chaque année 2,5 millions de décès si la consommation de sel au niveau mondial était ramenée au niveau recommandé.

Nous consommons entre 9 et 12 grammes de sel par jour, soit deux fois plus que la dose maximale recommandée, d’après l’Organisation mondiale de la santé. Le sel contient du sodium, un minéral essentiel au bon fonctionnement du corps humain. Mais lorsqu’il est consommé en excès, il augmente le risque de problèmes cardiovasculaires comme l’hypertension artérielle ou l’accident vasculaire cérébral. Des chercheurs du National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), un institut de santé américain, fournissent quelques conseils pour réussir à réduire sa consommation de sel.

Santé cardiaque : pourquoi est-ce si difficile de manger moins de sel ?

"Il est difficile pour la plupart des gens d'éviter les aliments riches en sodium, en partie parce que le sel est caché partout et qu’ils ne sont pas toujours conscients des aliments qui en contiennent de grandes quantités", précise Alison Brown, directrice d’un programme de prévention au sein de la division des sciences cardiovasculaires du NHLBI. Selon elle, l’idéal pour réduire ses apports en sel est de suivre le régime DASH, une alimentation anti-hypertension, car il limite les graisses, les sucres et les produits riches en sodium et privilégie les fruits, les légumes, et les céréales complètes. "Plus vous réduisez votre consommation d'aliments riches en sodium et vous vous concentrez sur la consommation d'aliments riches en potassium et en magnésium, comme les produits laitiers riches en calcium et les légumes verts, meilleure sera votre santé cardiaque", souligne cette spécialiste.

Sel et santé cardiaque : il faut éviter les aliments transformés

La meilleure manière de manger moins de sel est de doser les quantités soi-même, et donc d’éviter les plats préparés et les aliments transformés. Cela inclut les pizzas, les fast-foods ou les plats en conserves, mais aussi les viandes déjà marinées, les charcuteries ou les poissons fumés. L’idéal est de choisir des produits frais, comme les fruits et les légumes.

Cœur : cibler les produits allégés en sel

Les étiquettes des produits préparés contiennent des informations importantes, dont la teneur en sodium. Mieux vaut choisir ceux qui affichent des niveaux faibles voire qui sont sans sel ajouté. Par exemple, les fruits secs salés contiennent généralement des quantités importantes de sel, mieux vaut les remplacer par les versions sans sel ajouté.

Les plats plus épicés, une solution pour manger moins de sel

En réduisant la quantité de sel dans les plats, certains aliments peuvent sembler fades. Pour éviter cela, il peut être intéressant de rajouter des herbes, des épices, du citron, du vinaigre ou d’autres assaisonnements sans sel, pour stimuler vos papilles.

Santé cardiaque : les condiments sont souvent trop riches en sel

Vinaigrettes industrielles, ketchup, sauce barbecue : ces différents condiments sont souvent trop riches en sel. Ces spécialistes recommandent même de limiter les versions réduites en sel. Selon eux, les cornichons, les légumes marinés, les olives ou encore la choucroute peuvent aussi être trop riches en sel et doivent être consommés avec parcimonie.

Sel et santé cardiaque : un professionnel de santé peut vous aider !

Si vous avez des difficultés à réduire votre consommation de sel, ou si vous vous posez des questions sur les quantités, il peut être intéressant d’en parler à un professionnel de santé. Cela peut être un médecin, un diététicien ou tout autre personnel médical compétent sur le sujet.