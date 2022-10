Vitamines : les légumes d'automne pour booster l'organisme

L'ESSENTIEL Les références nutritionnelles pour la population sont de 110 milligrammes de vitamine C par jour pour les adultes.

Les apports nutritionnels conseillés sont de 330 microgrammes (µg) de vitamine B9 par jour chez les hommes et de 300 µg chez les femmes selon le Vidal.

L’alimentation est une des clés pour que l’organisme soit prêt à affronter la saison hivernale. Ainsi, actuellement, il est recommandé de privilégier les légumes d’automne qui contiennent des nutriments et vitamines dont l’organisme a besoin et qui permettent de renforcer le système immunitaire.

Les légumes d’automne riches en vitamines C et B9

Sur son site internet, le ministère de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a dressé une liste des légumes d’automne. Les courges, les potirons et la blette en font partie et contiennent deux vitamines très importantes, C et B9. Elles appartiennent à la catégorie des vitamines hydrosolubles, ce qui signifie qu’elles peuvent se dissoudre dans l’eau. Ainsi, on peut en consommer sans modération car, en cas de surdosage, elles sont éliminées par l’urine.

Selon l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses), la vitamine C “intervient dans de grandes fonctions de l'organisme : défense contre les infections virales et bactériennes, protection de la paroi des vaisseaux sanguins, assimilation (et absorption) du fer, action antioxydante, cicatrisation”.

La vitamine B9, quant à elle, est aussi très importante. Elle participe notamment à la production d’ADN, d’ARN, de nouvelles cellules et des globules rouges. Elle joue aussi un rôle dans le bon fonctionnement du système nerveux et immunitaire.

La vitamine K1, importante pour la coagulation du sang

Autres aliments à mettre dans son panier de courses en automne : la patate douce et les légumineuses. Toutes deux sont riches en vitamines C et B9, mais aussi en vitamine K1. Cette dernière fait partie de la catégorie des vitamines liposolubles, c’est-à-dire qui se dissolvent dans les graisses. Ainsi, il faut faire attention à ne pas trop en consommer car elle est stockée et accumulée par l’organisme, ce qui peut être néfaste pour la santé.

Selon l’Anses, la vitamine K1 intervient ainsi dans l’activation des protéines qui participent à la coagulation sanguine. Ainsi, une personne ayant une déficience en vitamine K1 peut souffrir de troubles de la coagulation.

Mais pourquoi faut-il consommer des vitamines de saison ?

Les vitamines sont essentielles pour l’organisme à tout moment de l’année. Mais celles présentes dans les légumes de saison correspondent aux besoins du corps à ce moment précis… Et c’est aussi le cas pour les fruits. En automne, c’est la saison du raisin, de la prune, du kiwi et des noisettes !