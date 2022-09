Allergies d'automne : méfiez-vous des acariens !

L'ESSENTIEL Seul 2 milligrammes d’acariens par gramme de poussière peuvent suffire pour provoquer une réaction allergique et 10 milligrammes par gramme de poussière peuvent causer une crise d’asthme.

Des colonies de plusieurs millions d’acariens, invisibles à l'œil nu, se logent en particulier dans la chambre à coucher, au niveau de la literie, notamment dans les matelas, les oreillers, les couettes et les édredons, mais aussi les fauteuils, les coussins et les tapis.

Les acariens sont la cause de 40 % des allergies respiratoires, ce qui en fait la 2ème source d’allergie après les pollens.

L’automne, ce n’est pas que le retour du froid, de la pluie et des feuilles mortes… C’est aussi celui des acariens ! S’ils sont bien présents toute l’année, les acariens sont beaucoup plus nombreux dans nos maisons à l’automne et en hiver. Les conditions idéales à leur prolifération sont toutes réunies à cette période de l’année : temps humide, moins d’aération et plus de chauffage. Ils en profitent pour se reproduire et à raison de 300 œufs par mois pour une durée de vie de 2 à 3 mois, leur nombre se multiplie très rapidement.

Symptômes et traitements pour les allergies dues aux acariens

Le problème, c’est que les acariens sont la cause de 40 % des allergies respiratoires, ce qui en fait la 2ème source d’allergie après les pollens. À eux seuls, ils sont à l'origine de la majorité des asthmes chez les enfants (65 à 90 % selon les pays). Pour les enfants et les adultes asthmatiques, l’exposition chronique à des allergènes intérieurs, comme les acariens, génère non seulement des risques de symptômes respiratoires, mais aussi des troubles des fonctions pulmonaires. Une étude révèle que sur 57 % personnes interrogées ayant les symptômes d’une allergie aux acariens, seules 15 % étaient diagnostiquées. Car les symptômes - éternuements à répétition, un nez bouché ou un nez qui coule ou qui démange, des yeux gonflés ou qui grattent, une gorge qui pique, de l’eczéma, de la toux, une respiration sifflante, une fatigue généralisée - sont souvent confondus avec ceux du rhume ou de la grippe.

Pour s’assurer du diagnostic et pouvoir se soigner, il est important de consulter un médecin ou un allergologue. Des tests simples existent et des solutions efficaces pourront vous être proposées. Les traitements prescrits pour aider les patients à mieux contrôler leurs symptômes allergiques sont de deux types : les médicaments comme les antihistaminiques et/ou les corticoïdes locaux qui agissent directement sur les symptômes, et la désensibilisation (le traitement le plus efficace à long terme) grâce à l’immunothérapie allergénique (ITA) qui rééquilibre le système immunitaire, dont les bienfaits continuent après l’arrêt du traitement.

Acariens : comment s'en débarrasser ?

Il est très difficile de se débarrasser entièrement des acariens, mais on peut en réduire considérablement le nombre avec quelques gestes simples. Le plus important, c’est d’aérer, même en hiver ! Ouvrir les fenêtres deux fois par jour pendant 15 minutes, et notamment après les activités du quotidien qui produisent de l’humidité (douche, bain, cuisson des aliments, lessive), est nécessaire. Mais ce n’est pas toujours suffisant : une ventilation mécanique contrôlée (VMC) peut alors être plus efficace. En plus de cela, vous pouvez vous équiper d’une housse antiacariens qui doit enfermer entièrement le matelas pour être efficiente.

Il est également important de réduire l’humidité de la maison au maximum et d’éviter de chauffer les chambres à plus de 19°C. Préférez les sols lisses et évitez les tapis et la moquette, qui ont tendance à attirer la poussière où se logent les acariens : un gramme de poussière peut en contenir jusqu’à 2000. Laver régulièrement la literie à plus de 60° C. Passez régulièrement l’aspirateur avec un filtre haute efficacité pour les particules aériennes (HEPA 13 ou 14) et dépoussiérez à l’aide d’un chiffon microfibres humide. Pensez également à laver les couettes, oreillers et couvertures tous les trois mois. Les peluches et les doudous sont aussi exposés aux acariens : pensez à les laver de temps en temps et à les mettre dans un sac ou à les placer au congélateur pendant 24 heures afin de ne leur laisser aucune chance de proliférer.