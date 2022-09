Fruits d’automne : attention aux pesticides

L'ESSENTIEL Les pesticides sont des substances utilisées pour lutter contre les nuisibles.

Dans son dernier rapport, le Pesticide Action Network (Pan) Europe a indiqué que des fruits produits et vendus en Europe sont fréquemment contaminés par la catégorie de pesticides la plus dangereuse.

L’arrivée de l’automne marque le début de la saison des châtaignes, des raisins, des pommes, des poires, des prunes, des noix ou encore des noisettes. Même s’ils sont savoureux, ces produits alimentaires peuvent être contaminés par des pesticides, des substances utilisées pour lutter contre des organismes nuisibles.

Pommes, poires : la liste des fruits les plus contaminés par les pesticides

Dans son nouveau rapport, le Pesticide Action Network (Pan) Europe a révélé que différents fruits d’automne produits et vendus en Europe sont fréquemment contaminés par les pesticides candidats à la substitution (C.à.S), la catégorie de pesticides la plus dangereuse.

D’après le document, la contamination des fruits et des légumes par les pesticides C.à.S est en recrudescence depuis les dix dernières années. L’Organisation non gouvernementale (ONG) a notamment pointé du doigt l’augmentation des résidus de cette catégorie de pesticides dans les pommes, les poires et les prunes.

Le PAN a notamment dévoilé l’évolution des taux de contamination de plusieurs fruits :

la contamination des pommes a augmenté de 17 en 2011 à 34 % en 2020 (+111 %) ; La contamination des poires a augmenté de de 26 % en 2011 à 49 % en 2020 (+ 107 %) ;

La contamination des prunes a augmenté de 21% en 2011 à 26% en 2020 (+81%) ; La contamination du raisin de table a augmenté de 31% en 2011 à 46% en 2020 (+33%).

Pesticides : de nombreux dangers pour la santé

La présence de pesticides dans notre alimentation est associée à des risques accrus de cancers, de malformations congénitales, de maladies cardiaques et de problèmes de santé invalidants. De plus, ces substances toxiques sont aussi nocives pour l’environnement et la biodiversité.

"Ces tendances à la hausse de la contamination par les pesticides les plus dangereux sont inquiétantes pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elles vont à l'encontre des attentes des citoyens qui ont indiqué que la réduction de l'utilisation des pesticides est une priorité et que la présence de ces résidus toxiques dans leur alimentation les préoccupent. Deuxièmement, ces résultats sont en contradiction avec l'engagement politique pris en 2020 de mettre fin à l'utilisation de l'utilisation de ces pesticides les plus toxiques dans l'Union Européenne d'ici 2030, et les déclarations officielles selon lesquelles c'est la voie empruntée depuis 2019", peut-on lire dans le document du Pan.