Super aliment : 5 bonnes raisons de manger des noix

L'ESSENTIEL 100 g de noix renferment environ 700 calories.

La noix fait partie des aliments les plus riches en oméga-3.

Un Français consomme en moyenne 110 grammes de noix par an. Selon des données de Rungis, ce chiffre est en baisse depuis vingt ans. Pourtant, il faudrait en manger davantage, car le fruit sec a des effets bénéfiques pour la santé. Pourquoi Docteur vous donne cinq raisons d’avaler une poignée de noix régulièrement.

La noix est une source d’oméga-3, aux multiples bienfaits

Les noix contiennent différents nutriments bons pour la santé, notamment des acides gras oméga-3. Cette catégorie "regroupe des acides gras indispensables, nécessaires au développement et au bon fonctionnement du corps humain, mais que notre corps ne sait pas fabriquer", précise l’Anses. Les oméga-3 réduisent la pression artérielle et le taux de triglycérides dans le sang, responsables de maladies cardiovasculaires, mais ils sont aussi essentiels au bon fonctionnement de la rétine, du cerveau et du système nerveux.

La noix améliore l’espérance de vie

D’après une étude parue en 2021, la consommation de noix pourrait aussi améliorer la longévité. Selon les conclusions des auteurs, des chercheurs d’Harvard, manger au moins cinq poignées de noix par semaine permettrait de gagner jusqu’à 1,3 années de vie supplémentaires. "Surtout chez ceux qui n'ont pas une très bonne hygiène alimentaire", précisent-ils. Cette quantité serait aussi associée à une baisse de 25 % du risque de décès d’une maladie cardiovasculaire et de 14 % du décès quelle que soit la cause.

Fertilité : la noix améliore la qualité du sperme

La consommation de noix serait également une solution face à la dégradation de la santé reproductive des hommes. Concrètement, le fruit sec permet d’améliorer la qualité du sperme. En 2018, des chercheurs espagnols l’ont démontré dans un essai réalisé avec 98 hommes. Ils ont été répartis en deux groupes distincts, avec un régime alimentaire différent pendant 14 semaines. La moitié des participants consommait chaque jour 60 grammes de fruits secs (amandes, noisettes et noix). À l’issue des 14 semaines, leur sperme était de meilleure qualité : le nombre de spermatozoïdes a augmenté de 16 %, leur vitalité de 4 %, leur mobilité de 6 %, et leur morphologie de 1 %. D’après les auteurs, cela est principalement dû aux noix. "Parce que les noix contiennent plusieurs nutriments dans des quantités considérables, qui sont impliqués dans la fertilité masculine, nous pensons que la consommation de noix, ajoutée à un régime de type occidental, améliorerait la qualité et la fonctionnalité du sperme", concluent-ils.

La noix réduit le taux de mauvais cholestérol

D’autres travaux scientifiques, parus en 2016, ont démontré que la noix pouvait avoir des effets positifs sur le "mauvais cholestérol", le LDL-cholestérol. Ils s’appuient sur un essai d’un an, avec un groupe de 245 femmes avec des régimes alimentaires différents, dont l’un était enrichi en noix. D’après les conclusions des scientifiques, les femmes ayant mangé le plus de noix avaient de meilleurs taux de bon cholestérol (le HDL-cholestérol), et des taux plus faibles de mauvais cholestérol. Selon eux, ces améliorations sont attribuables aux graisses polyinsaturées contenues dans les noix, reconnues meilleures pour la santé.

La noix aide à lutter contre le stress

Une autre étude a montré que la noix pouvait avoir des bienfaits sur la santé mentale. Une expérience menée avec des étudiants australiens a prouvé que la consommation d’environ 50 g de noix chaque jour permettait de réduire les niveaux de stress et d’anxiété.

Si vous voulez manger plus de noix, il est possible de les consommer brutes, en purée ou bien sous forme d'huile. Elles vont aussi bien dans des préparations sucrées que salées, et peuvent aussi devenir un encas, bon pour la santé !