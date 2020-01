Nutrition : mangez des noix pour protéger votre intestin et votre coeur

Les noix sont très bénéfiques pour la santé. Il a notamment été prouvé qu’elles amélioraient la qualité des orgasmes et la fonction érectile, qu’en manger pendant la grossesse aurait une influence positive sur le développement cérébral pour l’enfant ou encore qu’elles seraient efficaces pour protéger les diabétiques d’éventuelles maladies cardiovasculaires. Aujourd’hui, une nouvelle étude parue dans la revue Journal of Nutrition va dans ce sens. Selon les chercheurs en favorisant la prolifération de bactéries positives pour l’intestin, les noix contribueraient à la santé cardiovasculaire.

Dans le cadre d’un essai contrôlé et randomisé, les chercheurs ont suivi 42 personnes en surpoids ou souffrant d’obésité, âgées de 30 à 65 ans. Les participants ont d’abord été soumis à un régime alimentaire “normal” pendant deux semaines. Puis, ils ont été assignés à différents régimes, comprenant tous moins d’acide gras saturés. Le premier groupe a dû manger des noix entières, le deuxième a suivi un régime comprenant la même quantité d'acide alpha-linolénique (ALA) et d'acides gras polyinsaturés mais sans noix, et le dernier a eu une alimentation qui substituait partiellement l'acide oléique (un autre acide gras) à la même quantité d'ALA présente dans les noix mais, là encore, sans ces dernières.

Dans les trois régimes, les noix ou les huiles végétales ont remplacé les gras saturés. Tous les participants ont suivi chaque régime pendant six semaines avec une pause entre chaque changement. Les chercheurs ont recueilli les échantillons de selles 72 heures avant que les participants ne terminent le régime “normal” et chacune des trois périodes de régimes de l’étude.

Protection de la muqueuse intestinale

Résultat : il y avait des associations significatives entre les changements dans les bactéries intestinales et les risques de maladies cardiaques.

“Le régime aux noix a enrichi un certain nombre de bactéries intestinales qui ont été associées à des bienfaits pour la santé dans le passé”, explique Kristina Petersen, professeur adjoint de recherche à Penn State (Pennsylvanie, Etats-Unis). “L'une d'entre elles est la Roseburia, qui a été associée à la protection de la muqueuse intestinale. Nous avons aussi vu un enrichissement en Eubacteria eligens et Butyricicoccus”, poursuit-elle. Eubacteria eligens a notamment été associée à une baisse de la pression artérielle, tout comme Lachnospiraceae. Cette dernière permettrait en outre de réduire le cholestérol.

Pour Regina Lamendella, professeure agrégée de biologie au Collège Juniata (Pennsylvanie, Etats-Unis), ces résultats montrent comment les gens peuvent avoir une influence positive sur leur microbiote intestinal. “Les aliments comme les noix entières fournissent une gamme variée de substrats — comme les acides gras, les fibres et les composés bioactifs — pour que nos microbiotes intestinaux puissent s'en nourrir. En retour, cela peut aider à générer des métabolites bénéfiques et d'autres produits pour notre corps”, explique-t-elle.

Manger 50 à 80 g de noix par jour

“Remplacer votre collation habituelle — surtout si elle est malsaine — par des noix est un petit changement que vous pouvez faire pour améliorer votre régime alimentaire. Des preuves substantielles montrent que de petites améliorations du régime alimentaire sont très bénéfiques pour la santé. Manger deux à trois onces de noix par jour [entre 50 et 80 grammes, NDLR] dans le cadre d'un régime alimentaire sain pourrait être une bonne façon d'améliorer la santé des intestins et de réduire le risque de maladie cardiaque”, renchérit Mme Petersen.

Dans le passé, des recherches avaient déjà montré que les noix, combinées à un régime alimentaire faible en acides gras saturés, pouvaient avoir un effet bénéfique sur la santé cardiovasculaire. Il a notamment été prouvé que la consommation quotidienne de noix entières pouvait réduire le taux de cholestérol et la tension artérielle. Ici, les chercheurs apportent de nouveaux éléments sur comment ces fruits à coque peuvent changer les bactéries du microbiote intestinal, entraînant des bienfaits cardiovasculaires.

“Les résultats s'ajoutent à ce que nous savons sur les bienfaits des noix pour la santé, cette fois-ci en ce qui a trait à leurs effets sur la santé intestinale”, détaille Penny Kris-Etherton, professeure de nutrition à Penn State. “L'étude nous donne des indices que les noix peuvent changer la santé intestinale, et maintenant nous sommes intéressés à élargir cela et à examiner comment cela peut affecter le taux de sucre dans le sang”, conclut-elle.

Plus de fibres

Il y a un an, Santé publique France a fait de nouvelles recommandations alimentaires. L’agence recommandait aux Français de consommer d’avantage d’aliments riches en fibre. Parmi eux : les fruits et légumes, les légumes secs (lentilles, pois chiches, flageolet) et les fruits à coque non salés comme les amandes et les noix.

“Beaucoup de personnes vont hésiter à consommer des fruits secs, pensant qu’ils font prendre du poids, qu’ils sont très caloriques et charge de cholestérol. Il faut rappeler aux Français que les amandes, les cerneaux de noix, ont prouvé leur efficacité dans le régime méditerranéen sur la prévention cardio-vasculaire et sur un meilleur équilibre global de la santé. La charge calorique rattachée à ces fruits secs n’est pas celle que l’organisme ingère réellement parce qu’une partie des fibres atténue cette ingestion”, expliquait alors le médecin nutritionniste Arnaud Cocaul à BFMTV.

A contrario, l’agence conseillait de réduire la viande rouge, les produits et boissons sucrés, les produits salés, la charcuterie et l’alcool bien sûr.