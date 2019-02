Santé cardiovasculaire : manger des noix est bon pour les patients diabétiques

Noix, noix de cajou, de macadamia, de pécan ou du Brésil… On ne compte plus les articles scientifiques vantant les bienfaits de ces petits fruits à coque sur notre santé. Comme tous les autres fruits oléagineux tels que les amandes et les noisettes, les noix sont une excellente source de magnésium, qui participe à nous donner de l’énergie. Riches en acides gras oméga-3 et en vitamines E, elles font aussi du bien à notre système cérébral, tandis que leur apport en phytostérols aide à lutter contre le mauvais cholestérol et préserve notre santé cardiovasculaire.

Une nouvelle étude publiée dans Circulation Research s’est justement penchée sur les vertus des noix sur la santé cardiovasculaire des personnes touchées par le diabète du type 2. Ces nouveaux travaux démontrent que la consommation régulière de noix peut aider les diabétiques à réduire le risque de maladie chronique.

Un risque de maladie cardiovasculaire réduit de 17%

Aussi appelé diabète non insulino-dépendant, le diabète de type 2 se caractérise par un taux anormalement élevé et chronique de sucre dans le sang (hyperglycémie). En cause : un manque d’insuline, une hormone produite par le pancréas, et qui régule naturellement le taux de glucose présent dans le sang. En France, 90 % des diabétiques sont concernés par cette maladie insidieuse, qui est associée à un risque accru de cholestérol élevé, de maladies cardiaques et d’accidents vasculaires cérébraux. Aux États-Unis, où a été menée l’étude, le diabète de type 2 est un véritable problème de santé publique, touchant plus de 30 millions d’Américains.

Dans le cadre de leurs travaux, les chercheurs ont fait remplir à plus de 16 000 adultes ayant été diagnostiqués diabétiques des questionnaires autodéclarées sur leur consommation de fruits à coque. Leur période d’étude s’est étalée sur plusieurs années.

Ils ont alors pu constater que manger des fruits à coque, et en particulier des noix, préservait la santé cardiovasculaire des personnes atteintes de diabète de type 2. Celles consommant cinq portions de noix par semaine présentaient ainsi un risque de maladie cardiovasculaire réduit de 17% et 31% moins de risque de mortalité toutes causes confondues.

Comparativement aux personnes qui n'avaient pas changé leurs habitudes alimentaires après avoir reçu un diagnostic de diabète, celles qui avaient augmenté leur consommation de noix présentaient par ailleurs un risque de maladie cardiovasculaire 11% plus faible, un risque de maladie coronarienne plus faible de 15%, un risque de décès par maladie cardiovasculaire réduit de 25% et un risque de décès prématuré toutes causes confondues de 27%. Chaque portion supplémentaire de noix consommée chaque semaine était associée à un risque de maladie cardiovasculaire réduit de 3% et à un risque de décès par maladie cardiovasculaire de 6%.

Changer les habitudes alimentaires des diabétiques

Comment l’expliquer ? Bien que les mécanismes biologiques exacts des noix sur la santé cardiaque ne soient pas clairs, les chercheurs rapportent qu’elles semblent améliorer le contrôle de la glycémie, la pression artérielle, le métabolisme des graisses, l'inflammation et la fonction de la paroi des vaisseaux sanguins. Elles sont de plus très riches en nutriments.

D’où la nécessité, affirment les auteurs de l’étude, "d’inclure les noix dans les habitudes alimentaires saines pour la prévention des complications cardiovasculaires et des décès prématurés chez les personnes atteintes de diabète". Selon l’auteur principal de l’étude, le Pr Gang Liu, chercheur en sciences nutritionnelles à la Harvard T.H. Chan School of Public Health de Boston, l'ajout de noix au régime alimentaire s'est avéré bénéfique, et ce même chez les diabétiques en consommant déjà régulièrement. "Il n'est jamais trop tard pour améliorer l'alimentation et le mode de vie des personnes atteintes de diabète de type 2", conclut-il.