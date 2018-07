Fertilité masculine : consommer des noix améliore la qualité du sperme

Alors que les capacités reproductives des hommes français sont en baisse, une nouvelle étude vient de démontrer que manger des noix, des amandes et des noisettes pouvait nettement améliorer la qualité du sperme.



Selon le dernier Bulletin épidémiologique hebdomadaire de l'agence Santé publique France, la santé reproductive masculine en France connaît une altération globale, a priori favorisée par une exposition précoce aux perturbateurs endocriniens. Entre 1989 et 2005, une baisse significative et continue de 32,2% de la concentration spermatique a été observée. Pour un homme de 35 ans, la concentration moyenne est passée de 73,6 millions de spermatozoïdes/ml en 1989 à 49,9 millions/ml en 2005, soit une diminution d’environ 1,9%, (1,4 million de spermatozoïdes) par an.

Une cohorte de 98 hommes "en bonne santé"

Il est établi depuis longtemps que l’alimentation influence les capacités reproductives, chez les hommes comme chez les femmes. Pourtant, "les recommandations alimentaires existantes se concentrent principalement sur la santé reproductive des femmes, et moins sur les hommes", déplorent des chercheurs de l'université Rovira i Virgili à Reus en Espagne. Dans leur nouvelle étude, ces scientifiques ont donc décidé d’analyser une cohorte de 98 hommes "en bonne santé".

Agés de 18 à 35 ans, les participants ont été repartis en deux groupes. Pendant 14 semaines, les premiers ont suivi un régime alimentaire occidentale classique, sans fruits à coque"; idem pour les seconds, mais "complété de 60 grammes par jour d'un mélange d'amandes, de noisettes et de noix". Des échantillons de sang et de sperme ont été prélevés au début et à a fin de l’expérience. Résultat : au bout de 14 semaines, le sperme des seconds était bien meilleur.

Consommation de noix ajoutée à un régime de type occidental

Les chercheurs ont conclu à une amélioration "d'environ 16% dans le nombre de spermatozoïdes, de 4% dans leur vitalité, de 6% dans leur mobilité, et de 1% dans leur morphologie". "Nous ne pouvons dire cela en nous fondant uniquement sur les résultats de cette étude. Mais les preuves s'accumulent dans la recherche pour dire que les changements en faveur d'une vie plus saine, comme d'avoir un régime alimentaire équilibré, pourraient aider à la conception", explique l’auteur principal de l’étude Albert Salas-Huetos.



Les chercheurs précisent que parmi les fruits à coque testés, les noix ont joué un rôle plus important. "Parce que les noix contiennent une quantité considérable de plusieurs nutriments qui sont impliqués dans la fertilité masculine, nous croyons que la consommation de noix ajoutée à un régime de type occidental améliorerait la qualité et la fonctionnalité du sperme", conclut l’essai.

Par ailleurs, le régime méditerranéen complété par des noix diminue aussi le risque d'avoir un grave problème cardiovasculaire, tel qu'un infarctus du myocarde ou un accident vasculaire cérébral (AVC).