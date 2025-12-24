Ouverture des huîtres : que faire en cas de blessure à la main ?

L'ESSENTIEL Chaque année, l'ouverture des huitres est responsable de 2.000 incidents. 30 % des blessures ont lieu pendant les fêtes de fin d'année.

En cas de coupure, le premier geste est de laver abondamment la plaie à l'eau et au savon.

En cas de coupure, il est important d’aller consulter votre médecin car la main est une zone complexe.

Les huîtres sont un des plats phares des réveillons. Mais entre leurs coquilles très résistantes et les couteaux pointus, elles sont aussi responsables d’environ 2.000 incidents par an en France, dont 30 % d’entre eux sont concentrés entre le 24 décembre et le 1er janvier.

"Une des lésions spécifiques de Noël ou du nouvel an est la coupure lors de l’ouverture des huîtres. On manipule mal le couteau et on se blesse aux mains. Cela génère à la période des fêtes chaque année un flux important de blessés plus ou moins graves dans les hôpitaux. C’est le classique des classiques", avait confirmé le Professeur Christian Virenque lors d’une interview accordée à Pourquoi Docteur.

Coupure lors de l’ouverture des huîtres : les bons gestes de soins à avoir

Un couteau à huîtres qui dérape… et les fêtes de fin d'année débutent par une coupure. Selon une étude de l’institut national de veille sanitaire de 2013, dans les trois-quarts des cas, il s’agit alors d’un homme âgés de 30 à 44 ans (38 % du total) ou de 45 à 59 ans (32 %). Les blessures sont le plus souvent au niveau des mains. Et si elles nécessitent rarement des hospitalisations, elles ne sont pas anodines.

"Au niveau de la paume de la main et des doigts, les artères, les nerfs et les tendons se trouvent juste sous la peau. Même si ça ne fait qu’un petit trou, une plaie à la main peut être grave et provoquer des dégâts importants, avec des séquelles motrices ou sensitives. Le danger ne vient pas de la taille de la plaie, mais de sa profondeur. Si celle-ci est profonde, il y a un risque que le tendon ou une petite structure nerveuse sous-jacente ait été entamé, et cette lésion va laisser des séquelles", explique l'Hôpital Saint-Antoine sur son site internet.

Il est donc important d’avoir les bons gestes face à ces plaies. Le premier est de nettoyer la blessure immédiatement avec de l'eau et du savon. Il faut s’assurer qu’il n’y a aucun morceau de coquille dans la plaie.

Il est recommandé ensuite de comprimer la plaie avec une compresse ou un tissu propre jusqu’à ce que le saignement cesse. "En cas de saignement abondant, ne relâchez pas la pression, même pour changer la compresse. Ajoutez simplement une autre compresse propre par-dessus la première", précise l’Assurance Maladie sur son site.

En cas de doute sur le besoin d'une assistance médicale, il ne faut pas hésiter à appeler le Samu. "En appelant le 15, vous avez un médecin au téléphone. Après que vous lui ayez expliqué votre situation, il évaluera la réponse la mieux adaptée. Cela peut être un simple conseil comme de la télémédecine ou vous envoyer des secours (ambulance, pompiers ou smur)", avait expliqué Pr Virenque.

Et si l’accident n’a pas nécessité une prise en charge immédiate, il est préférable de, tout de même, consulter un médecin dans les 24-48 h afin d’évaluer la gravité de la blessure et les soins nécessaires (points, vaccins, traitements...).

Fêtes de fin d'année : comment ouvrir des huîtres sans risque ?

La prévention des blessures reste le meilleur moyen de passer des fêtes de Noël sereines. Plusieurs précautions permettent de réduire les risques. En premier lieu, il est préférable que la personne qui ouvre les huîtres soit bien installée. Elle doit travailler sur une surface stable et dans un lieu calme, sans agitation autour de lui.

"Il faut utiliser un couteau adapté, le nettoyer préalablement et penser à utiliser un torchon épais ou un gant afin de ne pas avoir sa main en contact direct avec l'huître. Enfin, même si les plaies par couteau à huîtres ne sont pas particulièrement tétanigènes, il convient de vérifier que les vaccins antitétaniques sont à jour", ajoute l'Hôpital Saint-Antoine.

Et, si les huîtres sont consommées rapidement, n'hésitez pas à demander à votre poissonnier de les ouvrir pour vous !