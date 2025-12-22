Maladies cardiaques : encore une preuve que le dépistage sauve des vies

L'ESSENTIEL L’histoire de Kevin Murray montre que le dépistage familial des maladies cardiaques peut sauver des vies, même chez des personnes asymptomatiques.

Plusieurs examens médicaux, dont le scanner cardiaque, le bilan lipidique et la mesure de la tension, permettent d’évaluer le risque cardiovasculaire.

La prévention repose sur des mesures simples : arrêt du tabac, alimentation équilibrée, activité physique régulière et suivi médical.

La prévention peut sauver des vies, et cette belle histoire en est encore un exemple. Sans les conseils avisés de leur frère, quatre personnes seraient sans doute décédées aux États-Unis, atteintes sans le savoir d’une maladie cardiaque avancée.

Quatre frères opérés d’urgence à cause d’une maladie cardiaque

Pour Kevin Murray, aujourd'hui âgé de 72 ans, tout commence en 2003. Cette année-là, il découvre qu’il est atteint d’une maladie cardiaque grave et avancée. Heureusement, il est immédiatement opéré. Les médecins lui installent un pontage coronarien, qui permet de contourner la partie bloquée d’une artère. Cette intervention lui sauve la vie. Conscient de la chance qu’il a eu, il consulte depuis un cardiologue tous les ans. En 2021, un nouveau cardiologue le suit et lui prescrit un scanner cardiaque. Le résultat est normal mais lui rappelle l’importance du dépistage. Il décide alors d’en devenir l’ambassadeur auprès de ses proches. Et ce, d’autant plus qu’il y avait des antécédents de maladie cardiaque dans sa famille.

Kevin commence par son frère, Patrick, qui à 67 ans se plaignait de fatigue et de difficultés respiratoires. La persuasion prend du temps mais il finit par le convaincre de faire un scanner à la fin de l’année 2022. Heureusement ! L’examen révèle que les artères de Patrick sont bouchées. Les médecins estiment alors qu’il est à risque élevé d'accident cardiaque grave. Il est rapidement opéré - à cœur ouvert - ce qui lui sauve la vie et fait disparaître ses symptômes. Cette expérience convainc les trois autres frères à se faire dépister. Résultat : tous sont atteints de maladie cardiaque avancée et sont opérés rapidement, selon CBS News.

Évaluer les risques et se faire dépister

La Fédération française de cardiologie propose, sur son site, un test de risque cardiovasculaire. L’Assurance Maladie, de son côté, conseille aux personnes présentant un ou plusieurs facteur(s) de risque d’en parler à leur médecin. S’il le juge nécessaire, celui-ci pourra alors prescrire un bilan de dépistage. Ensuite, plusieurs examens permettent de mesurer le risque cardiovasculaire. Il s’agit notamment du bilan lipidique, hépatique et rénal, des mesures de la pression artérielle et de l’exploration fonctionnelle respiratoire et de l’électrocardiogramme.

Pour réduire le risque cardiovasculaire au maximum, plusieurs mesures peuvent être mises en place : l’arrêt du tabac, la limitation de la consommation d’alcool, du stress et du surpoids, l’adoption d’une alimentation saine et équilibrée ainsi que la pratique régulière d’une activité physique. De même, consultez régulièrement votre médecin généraliste qui mesurera votre tension artérielle. L’hypertension augmente le risque de maladie cardiovasculaire et représente, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm), la première cause évitable d’accident vasculaire cérébral (AVC).