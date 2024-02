Maladie cardiaque : 5 signes qu’il faut emmener votre enfant chez le cardiologue

L'ESSENTIEL Reconnaître les signes indiquant que votre enfant pourrait avoir besoin de consulter un cardiologue est crucial pour sa santé.

Une cardiologue liste 5 indicateurs qui doivent inciter à prendre rendez-vous dont les antécédents familiaux, les douleurs thoraciques ou l'essoufflement.

Parmi eux, des battements cardiaques irréguliers, une douleur ou un inconfort thoracique ou encore des évanouissements avec l’effort.

Environ 1 enfant sur 100 naît avec une malformation au cœur. Ces pathologies congénitales sont les formes les plus courantes de maladies cardiaques les plus courantes chez les enfants. Toutefois, certains jeunes peuvent aussi développer des troubles cardiaques en grandissant.

Le Dr Annette Ansong, chef adjointe du service de cardiologie ambulatoire au Children's National Hospital (USA), a détaillé sur le site du Northern Virginia Magazine, 5 signes qui pourraient suggérer des problèmes cardiovasculaires chez les enfants et devraient conduire à consulter un médecin.

Enfant : 5 signes qui peuvent indiquer un cœur en difficulté

Pour bien grandir, il est essentiel que l’enfant ait un cœur en bonne santé… ou qu’il bénéficie d’une prise en charge rapide et adaptée si l’organe a des défaillances. Pour la médecin américain, il y a 5 indicateurs clés pouvant suggérer qu’une rencontre avec un cardiologue pédiatrique soit recommandée :

Des antécédents familiaux : si certains membres de la famille ont des troubles cardiaques, il est conseillé d’en discuter avec un médecin. En effet, selon les pathologies, les risques des enfants d’avoir des problèmes au cœur également peuvent être plus élevés. Le professionnel de santé fera alors des examens approfondis en cas de besoin.

Une douleur ou un inconfort thoracique : "si votre enfant ressent une douleur ou un inconfort thoracique persistant et inexpliqué, cela peut être une source de préoccupation. Cependant, de nombreuses autres affections moins graves peuvent également provoquer des douleurs thoraciques. Il est donc essentiel de consulter d'abord le médecin de votre enfant pour une évaluation appropriée", explique l’experte.

Un essoufflement : comme chez l’adulte, les difficultés respiratoires persistantes ou inexpliquées sont susceptibles d'être le signe d’un problème cardiovasculaire.

Des étourdissements ou des évanouissements avec l’effort : si votre enfant se sent étourdi, s'évanouit ou encore a des douleurs thoraciques pendant ou après avoir couru, joué ou fait un effort, il est essentiel de consulter.

Des battements cardiaques irréguliers : "si votre enfant a un rythme cardiaque irrégulier, des palpitations ou des épisodes d'évanouissement, cela peut justifier une enquête plus approfondie pour en déterminer la cause", ajoute la cardiologue.

Cœur : des capacités physiques en baisse inquiétante

Depuis plusieurs années, les professionnels de santé observent une baisse inquiétante de la capacité cardiovasculaire des enfants. En février 2023, ​​une étude financée par le ministère des Sports et la Matmut sur l'augmentation de la sédentarité chez les adolescents avait mis en lumière une baisse des aptitudes physiques importante. Les chercheurs qui ont testé 9.000 collégiens âgés de 10 à 12 ans, ont calculé que leur vitesse de course maximale moyenne était de 10,2 km/h. Ainsi, les garçons ont perdu 1 km/h depuis 1987 et les filles 0,6 km/h.

"Les chiffres sont très mauvais, car au minimum, la capacité physique devrait rester stable. Aujourd’hui, un sujet de 65 ans qui est actif, sans être sportif, ferait mieux que les jeunes", avait commenté le professeur François Carré lors de la sortie de la recherche. Il avait ajouté : "Trois enfants sur cinq qui entrent en 6e ne savent pas enchaîner quatre sauts à cloche-pied. Une étude montre que les enfants en surpoids, entre 4 et 12 ans, vont tous avoir un accident cardiovasculaire avant 40 ans. Nos collégiens sont diabétiques, ils ont une pression artérielle et un taux de cholestérol plus élevés qu’en 1987. Ils sont en train de préparer leur infarctus, c’est une vraie bombe à retardement !".