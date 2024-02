Vacances d'hiver : attention, les enfants sont souvent surexposés aux écrans

L'ESSENTIEL Des études font état d’une association entre un usage abusif des écrans et un risque accru de surpoids, d’obésité, de difficultés dans le développement du langage et de retard dans le développement cognitif chez les enfants.

Selon une nouvelle enquête d’OpinionWay pour tonies®, 97 % des enfants âgés de 3 à 10 ans seront exposés aux écrans pendant ces vacances de février. Ils y passeront en moyenne deux heures par jour.

55 % des parents suggèreront ainsi à leurs enfants des activités sur écran pendant cette période, comme regarder des dessins animés ou des émissions pour enfants (43 %), jouer sur un ordinateur, une tablette ou un smartphone (20 %) ou encore lire sur une tablette ou une liseuse (7 %).



Par ailleurs, 74 % des parents considèrent qu’il est plus facile de maintenir les enfants loin des écrans pendant les vacances d’été que les vacances d’hiver, et 59 % constatent que leurs enfants préfèrent être sur les écrans à l’intérieur que jouer à l’extérieur lorsqu’il fait froid.



Face à l’omniprésence des écrans, les trois-quarts des parents (75 %) voudraient disposer de solutions simples et efficaces pour limiter le temps passé dessus par leurs enfants en vacances.



Les plus jeunes parents (âgés de moins de 30 ans) apparaissent davantage sensibilisés aux risques des écrans chez les plus petits : ils sont 30 % à s’avouer "stricts" voire "autoritaires" sur le sujet, soit deux fois plus que les parents âgés de 40 ans et plus (17 %). C’est aussi davantage le cas des parents d’enfants âgés de 3 à 5 ans (22 %) par rapport aux parents d’enfants de 9 à 10 ans (16 %).

Ecrans : pourquoi les enfants sont surexposés pendant les vacances de février ?

"Ce temps passé sur les écrans s’explique par une difficulté à mettre en place des règles concernant les écrans pendant les vacances. Plusieurs obstacles peuvent venir compliquer la situation, comme des grands-parents n’osant pas dire non à leurs petits-enfants ou le manque de temps pour leur proposer d’autres activités", analysent les auteurs du sondage.



Dernier enseignement de l’enquête : 90 % des parents interrogés rapportent que leurs enfants âgés de 3 à 10 ans sont quotidiennement exposés aux écrans tout au long de l’année, et seulement 2 % des parents indiquent que leurs enfants ne sont pas particulièrement intéressés par les écrans.

Surexposition des enfants aux écrans : quels risques pour leur santé ?

L’Organisation mondiale de la Santé et l’Académie américaine de pédiatrie recommandent de ne pas exposer les enfants de moins de 2 ans aux écrans, puis de limiter le temps à 1 heure par jour par la suite.



Des effets délétères de l’usage d’écran dans l’enfance et la petite enfance ont déjà été mis en évidence dans la littérature scientifique. "Des études font notamment état d’une association entre un usage abusif des écrans et un risque accru de surpoids, d’obésité, de difficultés dans le développement du langage et de retard dans le développement cognitif", précise Santé Publique France.



En France, le temps d’écran est en moyenne de 49 min à 2 ans, de 1h09 à 3 ans et demi et de 1h23 à 5 ans et demi.