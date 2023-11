Socialiser stimule mieux l'humeur que passer du temps devant un écran

L'ESSENTIEL Dans une étude, le fait de parler avec un inconnu en personne améliorait l’humeur des participants.

La conversation en face-à-face avec une personne a eu la valeur émotionnelle positive la plus élevée.

Le fait de s'asseoir seul avait le plus fort potentiel d'émotions négatives.

Comment vit-on le temps passé devant un écran, les interactions sociales et la solitude ? C’est la question à laquelle ont répondu des chercheurs de l'université de Géorgie (États-Unis) dans une étude publiée dans la revue The Journal of Social Psychology.

"Nous pensions que les gens sous-estimeraient le plaisir qu'ils ont à parler à un inconnu"

Dans le cadre de leurs travaux, ils ont réparti plusieurs personnes en quatre groupes. L’équipe leur a demandé d’utiliser leur smartphone, de rester assis seul ou de parler avec un inconnu. Certains ont prédit ce qu'ils ressentiraient face à différentes actions, et d’autres ont réalisé les actions. Tous les participants ont ensuite classé les options de la plus agréable à la moins agréable. Pour évaluer les sentiments liés à ces tâches, les volontaires ont utilisé une note de 0 à 100 pour mesurer la probabilité d'éprouver une émotion positive ou négative à l'égard d'une action.

"Nous pensions que les gens sous-estimeraient le plaisir qu'ils ont à parler à un inconnu et surestimeraient le plaisir qu'ils ont à utiliser leur smartphone. Mais ce n'est pas ce que nous avons constaté. Dans l'ensemble, les gens ont en réalité prédit avec plus de justesse que nous ne l'avions imaginé ce qu'ils ressentiraient", a déclaré Christina Leckfor, auteur principal des recherches, dans un communiqué.

Plus d’émotions positives après avoir discuté en face-à-face avec un inconnu

D’après les résultats, lorsque les adultes pouvaient utiliser librement leur téléphone, ils prévoyaient et expérimentaient une meilleure humeur lors d'une conversation en face-à-face, mais une moins bonne humeur lorsqu'ils étaient assis seuls. La discussion avec un inconnu a eu la valeur émotionnelle positive la plus élevée. L'utilisation du smartphone arrivait en deuxième position, et le fait de s'asseoir seul en troisième.

Quand les participants avaient pour consigne de faire des tâches spécifiques sur leur téléphone, comme regarder des vidéos, scroller sur les réseaux sociaux ou envoyer des messages, en plus de parler avec une personne face à face ou de rester assis seul, ils ont déclaré qu'ils aimaient plus regarder des vidéos, puis parler à un inconnu, consulter les réseaux sociaux et enfin envoyer des SMS. Le fait de rester assis seul arrivait en dernière position.

"Ces résultats suggèrent que les gens peuvent utiliser leurs smartphones parce qu'ils leur permettent d'échapper à l'expérience désagréable de la solitude, ou parce qu'ils ne reconnaissent pas ou ne donnent pas la priorité aux avantages de l'interaction sociale sur l'humeur", peut-on lire dans les conclusions des recherches.