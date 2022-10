Saute d'humeur : comment travailler sur la maîtrise de soi ?

L'ESSENTIEL C'est notre cortex préfrontal dans le cerveau qui est responsable de notre capacité à contrôler nos pulsions et nos émotions.

Il est possible de travailler sur notre capacité à gérer nos émotions, notamment en mettant en place de nouvelles habitudes.

Savoir contrôler nos émotions, et notre comportement nous différencie des animaux. En étant capable de mettre des limites, nous arrivons à atteindre nos objectifs à long terme.

Emotions : qu'est-ce qui fait qu'on se maîtrise ?

Notre cortex préfrontal, une des parties les plus récentes dans le développement de notre cerveau, est responsable de notre capacité à contrôler nos pulsions, nos émotions et donc notre comportement. Cependant, avec tous les stimuli qui existent dans notre environnement (publicité, réseaux sociaux...), nous avons beau essayer de nous contrôler, parfois cela ne suffit pas et nous mène à des décisions que nous pouvons regretter.

L'explication réside dans le fait que nous sommes des êtres émotionnels, dominés par nos pulsions, ce qui nous mènent à des comportements pas toujours raisonnés.

Maîtrise de soi : utiliser la stratégie du pré engagement

En développant notre capacité à nous engager pour atteindre les objectifs qui nous paraissent importants, nous avons la capacité de travailler notre la maîtrise de soi et éviter les bénéfices immédiats qui nous font replonger dans nos pulsions. Pour cela, vous pouvez par exemple utiliser de l'argent liquide plutôt que votre carte bleue, mettre des limites de temps dans l'utilisation de vos applications mobiles, ou encore mettre dans votre agenda vos séances de sport en priorité.

C'est en s’appuyant sur de nouvelles habitudes, parfois avec des outils limitant l'impulsivité, que vous allez pouvoir atteindre vos objectifs à long terme et en tirer les bénéfices souhaité.

