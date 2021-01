La maîtrise de soi à l’enfance favorise la réussite à l’âge adulte

L'ESSENTIEL Les enfants ayant un degré élevé de maîtrise de soi ont, en moyenne, mieux vieilli que ceux qui ont été identifiés comme ayant une faible maîtrise de soi.

Ils ont également présenté moins de signes de vieillissement cérébral et sont en meilleure santé.

Nos comportements pendant l’enfance influent sur notre vie adulte. Une équipe internationale de chercheurs suggère que le degré de maîtrise de soi pendant l’enfance module le succès plus tard dans la vie. Dans leur article publié dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), le groupe décrit comment la maîtrise de soi chez les enfants est corrélée aux résultats obtenus dans leur existence d'adultes.

Une meilleure santé pour les enfants qui ont une meilleure maîtrise de soi

La question que se sont posés les chercheurs est: dans quelle mesure les enfants ayant des problèmes de maîtrise de soi se débrouillent à mesure qu'ils vieillissent. Pour le savoir, ils ont étudié 1 037 enfants, nés entre 1972 et 1973 en Nouvelle-Zélande, tous inclus dans une étude longitudinale alors qu'ils étaient âgés de 3 à 11 ans. Ils ont évalué la maîtrise de soi des enfants en parlant à leurs parents, à leurs enseignants et aux enfants eux-mêmes. Chacun des enfants a été noté en fonction de caractéristiques telles que l'impulsivité ou la facilité avec laquelle ils se sont sentis frustrés lorsqu'ils ont travaillé sur des projets et s'ils ont suivi ces projets malgré leur frustration.

Des décennies plus tard, les chercheurs ont revisité les enfants alors âgés de 45 ans. Chacun a été interrogé et testé de diverses manières pour savoir comment sa vie se déroule. Les chercheurs ont constaté que les enfants ayant un degré élevé de maîtrise de soi ont, en moyenne, mieux vieilli que ceux qui ont été identifiés comme ayant une faible maîtrise de soi. Ils ont également présenté moins de signes de vieillissement cérébral et sont en meilleure santé.

Se concentrer sur l’enseignement pour améliorer la maîtrise de soi

Les chercheurs ont constaté que le groupe hautement auto-contrôlé a mieux évolué financièrement et socialement. Ils ont également noté que le niveau de QI et la position sociale pendant l'enfance n’a pas été un facteur, les enfants ayant des problèmes de maîtrise de soi, en moyenne, ont moins bien réussi à atteindre des objectifs de vie normalisés que ceux qui ont fait preuve de maîtrise de soi lorsqu'ils étaient enfants. Les chercheurs suggèrent qu'une plus grande concentration sur l'enseignement aux enfants ayant des problèmes de maîtrise de soi pour améliorer leurs compétences de contrôle pourrait entraîner une meilleure qualité de vie.