Pourquoi les films et séries affectent-ils notre humeur ?

L'ESSENTIEL Il est possible d’utiliser certains films ou séries pour améliorer son bien-être émotionnel.

En créant une bulle de confort et de bien-être, les scènes humoristiques nous permettent de nous évader momentanément de notre réalité et de prendre de la distance avec le stress.

Les séries d'horreur, quant à elles, nous confrontent à nos peurs les plus profondes, ce qui peut provoquer de la peur et de l'anxiété.

Les films et les séries télévisées occupent une place spéciale dans nos vies modernes. Ils nous offrent une échappatoire, une distraction, et parfois même un miroir de nos émotions. En étant attentifs à nos choix, il est possible d’utiliser certains films ou séries pour améliorer son bien-être émotionnel.

L'effet positif des séries comiques

Si nous avons tous fait l'expérience de l’effet positif d’une série ou d’un film comique sur notre moral, c’est parce que nous nous laissons envahir par des émotions positives et réconfortantes. En créant une bulle de confort et de bien-être, ces scènes humoristiques nous permettent de nous évader momentanément de notre réalité et de prendre de la distance avec le stress.

Certaines études ont d’ailleurs montré que le simple fait de rire déclenche la libération d'endorphines, les neurotransmetteurs associés au plaisir et au bien-être, tout en diminuant les niveaux de cortisol, l'hormone du stress. De plus, les contenus humoristiques favorisent un état d'esprit plus positif qui pousse à adopter une attitude optimiste dans la vie de tous les jours.

L'influence des séries dramatiques et d'horreur sur les émotions négatives

Si ces genres suscitent souvent de la peur, de la tension ou de la tristesse, c'est à cause des mécanismes psychologiques et narratifs qui leurs sont spécifiques. En effet, les séries dramatiques et d'horreur sont souvent construites autour du suspense, pour créer une anticipation chez le spectateur. L'incertitude quant à ce qui va se passer génère de la tension émotionnelle.

Les séries d'horreur, quant à elles, sont conçues pour mettre en scène des situations effrayantes, des monstres, des événements surnaturels, etc. Elles nous confrontent à nos peurs les plus profondes, ce qui peut provoquer de la peur et de l'anxiété.

Enfin, certaines séries dramatiques poussent le spectateur à ressentir un lien émotionnel fort avec les personnages pour favoriser la tristesse ou la compassion. Elles explorent d'ailleurs souvent des thèmes sombres et complexes, tels que la mort, la perte, la culpabilité et la souffrance, évoquant des émotions plus sombres.

Choisir judicieusement son contenu

Si ce type de contenu permet au spectateur de libérer ses émotions et faire face à ses propres sentiments, il peut aussi aggraver les problèmes de sommeil ou de dépression par un visionnage compulsif en isolant la personne de ses relations et de la réalité.

La clé réside dans une consommation équilibrée qui permet de profiter du divertissement sans que cela ne devienne un facteur négatif dans sa vie.

En savoir plus : "Psychologie de la peur: Craintes, angoisses et phobies" de Christophe André.