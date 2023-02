Que se passe-t-il dans le cerveau quand on regarde un film ?

L'ESSENTIEL L'étude fournit de nouvelles preuves intrigantes sur la manière dont les films peuvent modifier l'organisation hiérarchique du cerveau nécessaire au calcul cérébral.

L'activité cérébrale est plus calme quand on regarde un film, plus encore que quand on se repose ou que l'on effectue des tâches du quotidien.

Le cerveau extrait des récits cohérents à partir d'images fixes et de sons et calcule moins, ce qui nous libère du stress du quotidien.

Dans un nouvel article, publié le 13 janvier 2023 dans Science Advances, des chercheurs des universités d'Oxford (Royaume-Uni), d'Aarhus (Danemark), de Buenos Aires (Argentine) et de l'UPF ont montré ce qu’il se passe dans le cerveau quand on regarde un film, le passe-temps favori de bon nombre d'entre nous.

L'activité cérébrale est plus calme quand on regarde un film

Pour cela, les scientifiques ont utilisé des données issues de neuro-imagerie haute résolution provenant de 176 personnes regardant des extraits de films tels que Inception, The Social Network, Ocean's Eleven, Maman, j'ai raté l'avion !, Erin Brockovich, seule contre tous et Star War : l’Empire contre-attaque, afin d’analyser la réorganisation hiérarchique du cerveau durant le visionnage de films.

Les chercheurs ont constaté sur les modèles cérébraux que l’activité cérébrale au moment du visionnage des films est plus calme lorsque les participants regardaient des films par rapport aux moments où ils étaient au repos ou effectuaient des tâches du quotidien. Cela suggère qu’étonnamment, moins de calculs sont nécessaires quand on regarde des films que quand on se repose. Ainsi, devant un bon film, nous serions momentanément libérés du stress et des problèmes du quotidien, alors que le cerveau s’autorise à absorber le récit et à activer les circuits responsables du plaisir.

"Le cinéma est la plus belle fraude du monde"

L'auteur principal de l'article, Morten L. Kringelbach, professeur de neurosciences à l’université d’Oxford et à l'université d'Aarhus, explique dans un communiqué que “cette étude fournit de nouvelles preuves intrigantes sur la manière dont les films peuvent modifier l'organisation hiérarchique du cerveau nécessaire à l'orchestration du calcul cérébral.”

“Le cerveau extrait des récits cohérents à partir d'images fixes et de sons, ce qui nous permet de transcender la course effrénée de la survie, ne serait-ce que pour un bref instant”, ajoute-t-il. Avant de conclure : “l'étude montre la véracité des paroles du regretté grand réalisateur français Jean-Luc Godard : 'Le cinéma est la plus belle fraude du monde'".