L'ESSENTIEL Une étude scientifique s'est penchée pour la première fois sur les raisons pour lesquelles les films dits "feel good" sont tant appréciés des spectateurs.

Les chercheurs concluent que c'est un savant mélange des mêmes ingrédients (comédie, romantisme, personnages attachants) qui font le sel de ces films qui font du bien au moral.

Love Actually, Pretty Woman, Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain, Intouchables… À leur sortie en salle, ces films n’ont pas tous rencontré de succès critique. Ils ont en revanche fait un carton plein auprès du public, qui continue de les visionner régulièrement avec le même ravissement.

Mais pourquoi ces films dits "feel good" nous font réellement nous sentir bien ? Pour la première fois, des chercheurs de l'Institut Max Planck d'esthétique empirique se sont penchés sur la question. Dans une étude publiée dans la revue Projections, ils ont cherché à déterminer quels sont les films "feel-good" que les spectateurs considèrent comme prototypiques et quels sont les facteurs qui constituent leur effet "feel good".

Des éléments récurrents dans chaque film du genre

Pour le savoir, ils ont recruté 450 participants venant d'Allemagne, d'Autriche et des régions germanophones de Belgique et de Suisse. Ils les ont soumis à un questionnaire pour évaluer quels films ont un potentiel d'élévation émotionnelle particulièrement élevé. Les films qui procurent un sentiment de bien-être qu'ils ont identifiés comme typiques sont Love Actually, Pretty Woman, Le Fabuleux destin d’Amélie Poulain et Intouchables. Les résultats de l'étude fournissent des indices sur les caractéristiques formelles et de contenu que les films doivent posséder pour que les spectateurs se sentent particulièrement bien en les regardant.

"Outre un élément d'humour et le classique happy end, les films qui procurent un sentiment de bien-être peuvent être identifiés par certains modèles d'intrigue et de personnages récurrents, explique Keyvan Sarkhosh, responsable de l'étude et premier auteur. Il s'agit souvent de marginaux à la recherche du grand amour, qui doivent faire leurs preuves et se battre contre des circonstances défavorables, et qui finissent par trouver leur rôle dans la communauté."

Des films qui font du bien au moral

Mais les films feel good se caractérisent non seulement par la romance et l'humour, mais aussi par des moments de drame, qui ont généralement un effet émotionnel fort sur les spectateurs. En même temps, ces caractéristiques sont souvent intégrées dans un cadre de conte de fées, ce qui est un autre aspect typique du genre et contribue considérablement à sa légèreté perçue. Enfin, le mélange de tous ces éléments peut être considéré comme constitutif du film feel good.

Les participants ont été nombreux à spécifier qu’ils regardaient ce type de film pour se détendre et se remonter le moral. Ils s'accordent à dire que si les films feel good peuvent être sentimentaux, ils ne sont pas kitsch et surtout, ils sont techniquement bien réalisés. À cet égard, l'utilisation positive de l'étiquette du genre par les spectateurs diffère considérablement de la perspective essentiellement négative qu'en font les critiques professionnels.