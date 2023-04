Cerveau de l’enfant : il ne faut pas d’écran avant 6 ans, avertit un neuropsychologue

L'ESSENTIEL Selon une récente étude, le temps passé en moyenne chaque jour par les enfants de moins de deux ans devant les écrans était de 3h11 en 2022.

Pourtant, leur usage doit être limité au maximum selon un neuropsychologue qui souligne leurs effets néfastes sur le développement cognitif des tout-petits.

Trop de temps passé sur les écrans peut notamment augmenter l'irritabilité des enfants ou encore réduire leur capacité de concentration et de mémorisation.

Téléphone portable, tablette, télévision, montre connectée… les écrans sont partout et il est bien difficile de protéger les enfants de ces sources de lumière bleue. Pour preuve, le temps passé en moyenne chaque jour par les enfants de moins de deux ans devant les écrans en 2022 était de… 3 heures et 11 minutes ! Des chiffres qui ne font que s’accroître avec l’âge, ce qui inquiète un bon nombre de spécialistes de la petite enfance. Les gourous de la technologie, Bill Gates et Steve Jobs, ont également tous deux déclaré en interview qu’ils limitaient l'utilisation de l'écran par leurs enfants… c’est dire !

Écrans : les enfant “sont plus irritables et ont une attention moins bonne que ceux qui ne les utilisent pas”

“Les enfants qui sont régulièrement en contact avec des écrans de téléphones portables, de tablettes ou d'ordinateurs sont plus irritables et ont une attention, une mémoire et une concentration moins bonnes que ceux qui ne les utilisent pas”, explique le Dr Álvaro Bilbao dans son livre Comprendre le cerveau de votre enfant. Le médecin en neuropsychologie et expert en lésions cérébrales, mentionne plusieurs recherches sur le sujet qui montrent que le risque de problèmes psychologiques et comportementaux augmente à mesure que les tout-petits passent du temps sur ces outils numériques. Ces troubles comprennent la dépression, le TDAH (trouble déficitaire de l’attention avec ou sans hyperactivité) ou encore le développement d’une dépendance.

Parents : quand proposer les écrans aux enfants ?

Selon le Dr Bilbao, les écrans doivent “se retrouver progressivement dans les mains de l'enfant” une fois qu’ils ont acquis un développement émotionnel et intellectuel, soit dans l’idéal, après six ans. Il critique notamment certaines applications conçues pour les jeunes enfants dès 2 ou 3 ans, qui feraient plus de mal que de bien, pouvant les amener à “se désintéresser d'autres activités plus bénéfiques pour leur développement”. “Plutôt que d'aller vers une plus grande capacité d'attention et un plus grand contrôle de l'esprit de l'enfant, cela provoque à mon avis un retard… Ce serait comme donner une moto 800 CC à un enfant qui vient d'apprendre à marcher.”

Le spécialiste et père de trois enfants affirme néanmoins que “de temps en temps, mes enfants utilisent le téléphone portable pour regarder des photos de nos vacances… et nous le faisons ensemble. Parfois, nous regardons une chanson avec eux et apprenons les mouvements de danse, mais ils ne jouent pas à des jeux. Nous limitons également leur temps devant la télévision”.

Quelques conseils pour un développement sain du cerveau de l’enfant

Dans son ouvrage, le Dr Bilbao donne quelques clés aux parents pour les aider à mettre en place un cadre offrant à leur progéniture un développement intellectuel et émotionnel sain. Chaque conseil est lié à une zone cérébrale spécifique et à la façon dont celle-ci se développe chez les enfants. Il rappelle à ce titre que le comportement des tout-petits est contrôlé par le tronc cérébral, soit le cerveau reptilien, et le système limbique, c’est-à-dire le cerveau émotionnel ; et non par le cerveau rationnel. En plus de limiter les écrans, il conseille aux parents de :