Parentalité : comment aider ses enfants à limiter le temps passé devant les écrans ?

L'ESSENTIEL Les effets délétères des écrans sur les enfants sont largement documentés dans la littérature académique : impacts sur la santé physique et mentale – perte de sommeil, excès de poids, difficulté de concentration, etc.

L'instauration de règles précises – comme l'interdiction d'utiliser des écrans à table ou dans la chambre – et la limitation des temps de connexion peuvent être discutées en famille afin de parvenir à un usage équilibré et adapté.

Les auteurs de l'article conseillent de faire des activités communes autour des écrans afin de réduire les crispations à propos du numérique et de passer du temps ensemble hors écran.

En comptant toutes les heures que votre enfant passe sur les écrans, entre la télévision, les jeux vidéos et les réseaux sociaux, il est possible que la durée totale dépasse celle du temps qu’il passe à l’école chaque semaine. En effet, pour les enfants de 1 à 6 ans, la consommation numérique a triplé depuis 2011, passant de deux heures à plus de six heures par semaine. De nombreux parents s’en inquiètent au point que l’omniprésence des écrans au sein du foyer est désormais une source régulière de tensions dans la relation avec leurs enfants.

Caroline Rouen-Mallet et Stéphane Mallet, tous deux enseignants-chercheurs en marketing à l'université de Rouen-Normandie, ainsi que Pascale Ezan, professeure à l'université Le Havre-Normandie spécialiste des comportements de consommation, d’alimentation et des réseaux sociaux, font le point sur les effets de ces usages dans les relations parent-enfant et donnent leurs meilleurs conseils pour y remédier, dans un article de The Conversation.

Les effets délétères des écrans sur les enfants sont bien documentés

"Les effets délétères des écrans sur les enfants sont largement documentés dans la littérature académique : impacts sur la santé physique et mentale – perte de sommeil, excès de poids, difficulté de concentration… –, sur les performances scolaires et sur les relations interpersonnelles”, écrivent les auteurs. "En revanche, leurs conséquences sur les parents sont plutôt occultées, alors qu'ils sont générateurs de stress, de mauvaise estime de soi et de perte de confiance dans leur efficacité personnelle en tant qu'éducateurs, responsables du bien-être et du devenir de leurs enfants”, ajoutent-ils.

Afin d'assurer le bien-être de leurs enfants, les parents ont recours à des outils technologiques : logiciels de contrôle parental, stockage automatique des activités en ligne de l'enfant, protection des données personnelles. "Ces solutions sont pertinentes pour préserver le bien-être des parents car elles tendent à effacer les ressentis négatifs des adultes mais elles se traduisent souvent par des ultimatums, génèrent des négociations, voire des conflits : se sentant surveillés dans leur espace privé, les adolescents adoptent des stratégies de contournement qui instaurent des relations de défiance et, au final, affectent les relations entre parents et enfants” expliquent les enseignants-chercheurs.

Faire des activités communes autour des écrans pour réduire les crispations

Le plus important est, comme souvent, une bonne communication, afin d’établir des règles claires applicables par tous les membres de la famille : "L'instauration de règles précises – comme l'interdiction d'utiliser des écrans à table ou dans la chambre – et la limitation des temps de connexion peuvent être discutées en famille afin de parvenir à un usage équilibré et adapté à chaque âge, poursuivent les spécialistes. Mettre en place ces mesures éducatives, acceptées à la fois par les parents et les enfants, est sans doute un moyen de favoriser le bien-être”.

L'omniprésence des écrans dans les foyers se traduit par un excès d'activités numériques plutôt individuelles, peu propices à l'échange et au partage. Pour y remédier, faire des "activités communes autour des écrans pour réduire les crispations et réinstaurer le numérique dans son rôle de médiateur de liens sociaux” est une bonne solution, selon les auteurs.

Passer du temps en famille hors écran

Autre possibilité, passer du temps hors écran en menant des activités qui assurent le bien-être : “Jeux de société, confection de gâteaux, activités sportives ou manuelles, sont autant de moments propices au partage, à la transmission de compétences et sources d'émotions positives et de sentiment d'efficacité personnelle.”

“Parvenir à concilier bien-être et parentalité relève aujourd'hui d'un véritable défi tant les pressions sociétales et les contradictions sont nombreuses. Mais de nombreuses solutions existent et le bien-être semble passer par la reprise en main de l'autorité parentale mais aussi par la recherche d'un équilibre entre activités numériques et non numériques afin de ne pas multiplier des plaisirs très fugaces qui, sur un temps long, ne rendent pas forcément heureux”, concluent les enseignants-chercheurs.