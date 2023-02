Sédentarité des adolescents : «Nos collégiens sont en train de préparer leur infarctus»

L'ESSENTIEL Selon Santé Publique France, parmi les enfants de 6 à 17 ans, seulement la moitié des garçons et le tiers des filles atteignent les recommandations.

D'après l'ONU et le ministère des Sports, ils devraient faire au moins 60 minutes d’activité physique par jour d’intensité modérée à soutenue.

70 % des 11-14 ans, 71 % chez les filles de 15-17 ans et 87 % chez les garçons de 15-17 ans passent 3 heures ou plus devant un écran chaque jour.

C’est un constat alarmant, que Le Parisien révèle dans ses colonnes en relayant les résultats d'une étude financée par le ministère des Sports et la Matmut sur l'augmentation de la sédentarité chez les adolescents. Alors que, chaque année, une hausse de 2 % du nombre d’adolescents de 16 à 18 ans atteints de diabète de type 2 est observée, ainsi qu’une augmentation de 15 à 17 % d’enfants obèses, des chercheurs signalent que leur capacité physique est en chute constante.

Sport : "Aujourd’hui, un sujet de 65 ans actif ferait mieux que les jeunes"

Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques ont analysé la capacité physique de collégiens de 6ème en leur faisant faire une course rythmée par le passage de certains paliers et de cadences plus intenses. 9.000 collégiens, âgés de 10 à 12 ans, ont été soumis à ce test. Comme le résume le quotidien parisien, les résultats sont inquiétants : la vitesse maximale moyenne était de 10,2 km/h, les garçons ont perdu 1 km/h depuis 1987 et les filles 0,6 km/h. Dans certaines régions, comme les Hauts-de-France, les résultats sont encore plus préoccupants puisque la capacité physique est encore inférieure.

"Les chiffres sont très mauvais, car au minimum, la capacité physique devrait rester stable. Aujourd’hui, un sujet de 65 ans qui est actif, sans être sportif, ferait mieux que les jeunes", souligne le professeur François Carré. Cette étude prouve l'intérêt d'un entraînement fractionné puisqu'il a permis d’améliorer la condition physique, affirme-t-il : "Globalement, quand on suit l’entraînement spécifique qui est proposé (2 x 15 minutes par semaine pendant 6 semaines), on a une augmentation de 235 % de la capacité physique".

Méforme physique des jeunes : "C'est une vraie bombe à retardement"

Et, selon le Pr Carré, l’heure est grave : "Trois enfants sur cinq qui entrent en 6e ne savent pas enchaîner quatre sauts à cloche-pied. Une étude montre que les enfants en surpoids, entre 4 et 12 ans, vont tous avoir un accident cardiovasculaire avant 40 ans. Nos collégiens sont diabétiques, ils ont une pression artérielle et un taux de cholestérol plus élevés qu’en 1987. Ils sont en train de préparer leur infarctus, c’est une vraie bombe à retardement !"

Pour remédier à cette mauvaise condition physique très inquiétante des jeunes, les ministres de l'Éducation et des Sports ont annoncé le lancement d'une "équipe de France des 30 minutes" de sport. Des sportifs de haut niveau partiront à la rencontre des élèves pour discuter avec eux de leur discipline durant des sessions de deux heures au cours desquelles ils "participeront à une séance d'activité physique avec eux".