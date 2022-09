Grâce aux bienfaits des noix, nous pourrions avoir une meilleure santé

L'ESSENTIEL Les Français consomment en moyenne 500 grammes de noix chaque année. La France est le premier producteur européen de noix avec 34 946 tonnes en 2019 (source : Agreste).

La noix apporte de nombreux nutriments : oméga-3, fibre, protéine, magnésium... Ce qui pourrait expliquer ses bienfaits sur la santé à long terme.

Selon cette étude, les noix aideraient les gens à adopter des habitudes alimentaires et de mode de vie plus sains tout au long de leur vie.

30 ans de suivi sur plus de 3000 Américains pour en arriver à une conclusion : les mangeurs de noix ont une plus grande probabilité d'être plus actifs physiquement, d'avoir une alimentation de meilleure qualité et de présenter moins de risque d'avoir une maladie cardiaque quand ils vieillissent. Pourquoi ?

En plus des apports nutritifs de la noix, cette étude, publiée dans Nutrition, Metabolism, & Cardiovascular Diseases, suggère que le simple fait d'ajouter environ une poignée de noix dans son régime alimentaire pourrait favoriser la mise en place d’autres habitudes de vie meilleures pour la santé plus tard dans la vie.

Les noix, excellente source d'oméga-3

Pour en arriver à ces résultats, les chercheurs de l'École de santé publique de l'Université du Minnesota se sont basés sur les données de l’Étude sur le développement du risque de l'artère coronaire chez les jeunes adultes (CARDIA en anglais), une étude à long terme soutenue par l’Institut national du cœur, des poumons et du sang américain et dont le but était d’examiner le développement de facteurs de risque de maladie cardiaque au fil du temps. Ils notent ces résultats pourraient être dus aux effets des nutriments présents dans les noix sur la santé.

En effet, les noix constituent une excellente source d’oméga-3 d'origine végétale (2,5 grammes par poignée de noix), dont des précédentes études ont montré qu'elle peut jouer un rôle dans la santé cardiaque, la santé cérébrale et le vieillissement en bonne santé. Les noix sont également riches en plusieurs nutriments importants pour la santé : les protéines (2 grammes par poignée, les fibres (2 grammes) et le magnésium (45 milligrammes). Les noix offrent également une variété d'antioxydants, y compris des polyphénols.

Les consommateurs de noix auraient un mode de vie plus sain

Les chercheurs supposent également que les noix pourraient être un choix alimentaire facile et accessible pour les jeunes afin de réduire de nombreux facteurs de risque d'avoir une maladie cardiaque avec l'âge.

"Les changements surprenants et sains dans le régime alimentaire général des consommateurs de noix suggèrent que les noix peuvent agir comme un pont ou un "aliment porteur" pour aider les gens à adopter des habitudes alimentaires et de mode de vie plus sains tout au long de la vie", a déclaré la professeure Lyn M. Steffen, auteure de l’étude, dans un communiqué.

Bien que ces résultats confirment les travaux antérieurs de l'étude CARDIA sur les avantages pour la santé de la consommation de noix, des essais cliniques contrôlés randomisés devraient encore être effectués sur d'autres populations issus de d’environnements différents pour confirmer les observations de l'étude actuelle.