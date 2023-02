Manger trop salé est mauvais pour le système immunitaire

L'ESSENTIEL L'OMS recommande de consommer moins de 5 grammes, soit un peu moins d'une cuillère à café, de sel par jour.

Selon l’Anses, la consommation moyenne de sel en France est de l'ordre de 10 grammes/jour chez les hommes et 8 grammes/jour chez les femmes.

Manger trop de sel augmente les risques d’hypertension et de maladies cardiaques, nous le savons. Toutefois, cet excès ne serait pas uniquement mauvais pour le cœur. Une étude, coordonnée par les équipes du VIB Center for Inflammation Research et de l'université de Hasselt (Belgique) ainsi que celles du Max Delbrück Center (Allemagne), montre qu’un taux élevé de sodium perturbe le fonctionnement du système immunitaire.

L'excès de sel couperait l’apport d’énergie des cellules immunitaires

De précédents travaux ont démontré qu’un excès de sel déclenche des dysfonctionnements dans les mitochondries, les centrales électriques de nos cellules. L’équipe internationale a voulu savoir si manger trop salé pouvait par conséquent perturber également l’activité des lymphocytes T régulateurs (Treg). Ces globules blancs ont pour rôle d’empêcher les cellules immunitaires d’attaquer le corps.

En se penchant sur leur fonctionnement, les chercheurs ont découvert que le sodium perturbe l’activité des Treg en modifiant le métabolisme cellulaire et en interférant avec la génération d'énergie mitochondriale. Pour faire simple, une consommation importante de sodium empêcherait l'approvisionnement énergétique de ces globules blancs, les rendant ainsi inefficaces. "Ce problème mitochondrial semble être la première étape dans la façon dont le sel modifie la fonction des Treg, entraînant des changements dans l'expression des gènes qui ont montré des similitudes avec ceux des Treg dysfonctionnels dans les maladies auto-immunes", expliquent les auteurs des travaux présentés dans Cell Metabolism.

Lors de leurs expériences, les scientifiques ont remarqué que même une courte perturbation de la fonction mitochondriale a eu des conséquences durables sur la forme physique et la capacité de régulation immunitaire des Tregs.

Une découverte qui aide à comprendre certaines maladies

Au vu de leur découverte, les chercheurs avancent que l’impact négatif du sodium sur les cellules immunitaires pourrait jouer un rôle dans différentes maladies.

"La meilleure compréhension des facteurs et des mécanismes moléculaires sous-jacents contribuant au dysfonctionnement des Treg dans l'auto-immunité est une question importante. Étant donné que ces cellules jouent également un rôle dans des maladies telles que le cancer ou les maladies cardiovasculaires, l'exploration plus approfondie des effets induits par le sodium peut offrir de nouvelles stratégies pour modifier le fonctionnement des Treg dans différents types de maladies", explique le Pr Markus Kleinewietfeld, auteur de la recherche dans un communiqué paru le 9 février 2023.

Les scientifiques souhaitent ainsi approfondir leurs recherches sur le sujet avec de nouvelles expériences.