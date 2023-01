Système immunitaire : 11 aliments pour booster vos défenses

L'ESSENTIEL Le système immunitaire défend et protège notre organisme des agressions extérieures.

Le curcuma est une épice qui détient de puissantes propriétés antioxydantes.

Le système immunitaire est la barrière de défense de l’organisme contre les agressions extérieures. Il nous protège de certaines maladies comme la grippe, la rhinopharyngite ou l’angine qui sont très fréquentes pendant l’hiver. Certains aliments permettent également de le renforcer. "Il ne fait aucun doute qu'une alimentation saine améliore votre immunité aux maladies", indique la Dr Cassandra Calabrese, immunologiste américaine, à la Clinique de Cleveland.

Dans de son interview, la spécialiste liste les meilleurs aliments qui permettent de booster le système immunitaire. Elle cite notamment les agrumes tels que l’orange, le pamplemousse ou le citron qui renferment de la vitamine C. Ces fruits renforcent donc les défenses antioxydantes de l’organisme.

Les vertus anti-inflammatoires et antioxydantes du gingembre

Souvent ajouté pour relever les plats, l’ail contient de l’alliine, un composé chimique, qui stimule la fonction immunitaire et qui permet de combattre les virus de la grippe ainsi que du rhume.

Riche en minéraux et en vitamine C, le gingembre est un véritable allié santé : "Il qui peut aider à lutter contre les nausées, mais le gingembre a également des effets anti-inflammatoires et antioxydants", explique la Dr Cassandra Calabrese.

Très utilisé en Asie, le curcuma est reconnu pour ses propriétés antioxydantes, mais cette épice agit aussi comme un anti-viral. En effet, le curcuma détient une importante teneur en curcumine, le pigment principal de cette épice, qui réduit les inflammations et aide à lutter contre les radicaux libres.

Quels sont les légumes qui renforcent le système immunitaire ?

Concernant les légumes stimulant le système immunitaire, la Dr Cassandra Calabrese recommande la consommation de poivrons qui contiennent de bonnes quantités de vitamine C, et d’épinards qui renferment du bêta-carotène, un précurseur de la vitamine A, connu pour son pouvoir antioxydant.

Les brocolis sont aussi préconisés pour lutter contre les virus et les bactéries. Ces crucifères détiennent du glutathion, un antioxydant, qui attaque les radicaux libres, et renforce donc le système immunitaire.

Système immunitaire : les aliments à éviter pour le protéger

La consommation de yaourts permet de favoriser la santé du microbiote intestinal, notamment grâce aux probiotiques qu’ils renferment. Le microbiote intestinal se compose de micro-organismes comme les bactéries, les virus et les parasites, qui veillent au bon fonctionnement de l’organisme. Ces produits laitiers permettent de conserver ces "bons" germes au sein de l’intestin et d’éliminer les "mauvais" qui pourraient fatiguer le système immunitaire.

Les amandes et les graines de tournesol contiennent de la vitamine E, un antioxydant, qui permet également de lutter contre les infections.

Pour protéger le système immunitaire, la médecin préconise également de réduire la consommation de viande rouge et d’aliments transformés comme les gâteaux industriels. Ces produits possèdent des graisses saturés qui sont mauvaises pour l’organisme.