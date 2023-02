Aliments ultra-transformés : 8 produits courants dont il faut se méfier

L'ESSENTIEL Issus de transformations industrielles, les aliments ultra-transformés contiennent des substances utilisées pour améliorer leur conservation, leur goût, leur texture ou leur apparence.

Plusieurs études ont montré que la consommation d’aliments ultra-transformés favorise plusieurs troubles : les maladies cardiaques, le diabète, l’obésité ou encore le cancer.

Ils sont également nocifs pour la santé de la planète : pollution plastique, utilisation excessive d'énergie et des terres, perte de biodiversité…

Les aliments ultra-transformés - riches en sel, en sucre, en matière grasse ou encore en additifs - sont souvent pointés du doigt par les professionnels de la santé. Une étude publiée le 31 janvier 2023 a d'ailleurs confirmé que consommer une quantité importante de ces produits, augmente le risque de développer ou mourir d’un cancer.

Si les hamburgers, les frites, les chips, les sodas ou encore les bonbons sont généralement connus pour être des aliments ultra-transformés, d’autres éléments de nos repas, au menu quotidiennement, entrent aussi dans cette catégorie. Quatre experts de la nutrition de l’université Deakin (Australie) mettent en garde dans un article paru dans The conversation : "Il existe de nombreuses nourritures emballées que nous considérerions normalement comme saines et qui sont ultra-transformées". Ils ont dressé la liste des aliments les moins bien identifiés.

Les céréales du petit-déjeuner

Les publicités des céréales et des boissons du petit-déjeuner mettent fréquemment en avant les vertus saines et énergisantes de ces produits mangés le matin. Toutefois, ils sont très transformés avertissent les auteurs : "Ils peuvent contenir des maltodextrines (assemblage de plusieurs glucides issus de l'hydrolyse de l'amidon de blé ou maïs, NDLR), des protéines et des fibres transformées et des colorants."

Pour un petit-déjeuner sain, ils conseillent de miser sur l’avoine. Cette céréale présente l’avantage de ne subir aucune intervention industrielle.

Les barres protéinées

Un petit creux à 11 h ? Évitez les barres protéinées. "Malgré le battage médiatique sain, beaucoup d'entre-elles sont ultra-transformées, contenant des fibres et des protéines transformées, des sucres invertis (sucres modifiés par un procédé industriel) et des édulcorants non-caloriques", écrivent les auteurs.

Si vous avez une fringale, optez plutôt pour une poignée d’amandes ou de noix, beaucoup plus naturelles et très riches aussi en protéines, en fibres et en oméga-3.

Les "laits" végétaux

Les laits végétaux ont de plus en plus la côte. Toutefois, il faut être très vigilant lors de l’achat. "De nombreuses alternatives laitières contiennent des émulsifiants, des gommes végétales et des arômes. Toutes les marques ne sont pas ultra-transformées, alors vérifiez la liste des ingrédients. Certains laits de soja ne contiennent que de l'eau, du soja, de l'huile et du sel", précise l’article.

Le pain

Farine, eau, levure… la recette de base du pain est très simple. Cependant, la composition de la baguette n’est pas toujours aussi courte, surtout si elle est achetée dans une chaîne de la grande distribution.

"Certains pains emballés contiennent des émulsifiants, des amidons modifiés (amidons modifiés par des méthodes industrielles) et des gommes végétales - ce sont généralement les pains emballés dans du plastique, tranchés et moins chers", préviennent les experts en nutrition.

Le pain frais acheté en boulangerie peut contenir du sel, mais est rarement “ultra-transformé.”

Les yaourts

Si le yaourt nature pose rarement des problèmes, attention aux pots aromatisés. Ils ne sont pas si naturels. Ils contiennent souvent des additifs tels que des épaississants, des édulcorants non-caloriques ou des arômes.

Les sauces toutes faites

Les sauces préparées à l’avance peuvent abriter des épaississants, des exhausteurs de goût et des colorants. Privilégiez le fait maison.

"Les sauces simples que vous pouvez préparer à la maison avec des ingrédients comme les tomates en conserve, les légumes, l'ail et les herbes sont peu transformées", indiquent les auteurs.

La charcuterie

Au-delà de sa teneur parfois importante en sel, la charcuterie industrielle peut renfermer des émulsifiants, des amidons modifiés, des épaississants et des fibres ajoutées. Pour les sandwichs par exemple, les nutritionnistes conseillent de la remplacer par des viandes rôties ou du poulet froid.

La margarine

"​​La façon dont les margarines et les pâtes à tartiner non-laitières sont fabriquées (par hydrogénation des huiles végétales) et les additifs qu'elles contiennent, tels que les émulsifiants et les colorants, en font un aliment ultra-transformé", insistent les experts australiens.

Ils concluent : "Les supermarchés sont dominés par les aliments ultra-transformés, il peut donc être difficile de les éviter complètement. Et parfois, les choix sont limités par la disponibilité, les allergies ou les intolérances alimentaires. Nous pouvons tous apporter des changements positifs à notre alimentation en choisissant des aliments moins transformés."