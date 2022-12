Démence : les aliments ultra-transformés accélèrent le déclin cognitif

L'ESSENTIEL Les aliments ultra-transformés ont subi d'importantes transformations physiques, chimiques ou biologiques par des procédés industriels.

La part des aliments ultratransformés représente 30 % en moyenne des apports caloriques quotidiens en France.

Pizza surgelée, plats préparés, biscuits industriels… les aliments ultra-transformés, si faciles à grignoter, sont très présents dans nos menus. Ils représentent 30 % en moyenne des apports caloriques quotidiens des Français, selon l’Inrae (Institut national de la recherche agronomique). Or une nouvelle étude, publiée dans la revue scientifique JAMA Neurology le 5 décembre 2022, confirme que ce type de nourriture augmente les risques de déclin cognitif.

Déclin cognitif : 20 % d’aliments ultra-transformés suffisent

Les scientifiques ont suivi plus de 10.000 Brésiliens sur une période pouvant aller jusqu'à 10 ans. Des tests cognitifs, qui comprenaient le rappel immédiat et différé de mots, la reconnaissance des mots ou encore la fluidité verbale, ont été effectués jusqu'à trois fois tous les quatre ans. Par ailleurs, les participants devaient lister précisément ce qu’ils mangeaient.

L’analyse des données recueillies a montré que les personnes ayant un régime comptant plus de 19,9 % d’aliments ultra-transformés avaient un déclin cognitif 28 % plus rapide que ceux qui en consommaient moins. En parallèle, leurs fonctions exécutives (logique, planification, résolution de problèmes…) déclinaient 25 % plus vite. En revanche, aucun changement significatif n’a été observé en ce qui concerne leur mémoire.

Pour vous aider à visualiser ce que représentent 20 % d’aliments ultra-transformés : cela correspond à 400 calories pour un régime de 2.000 calories par jour, soit un gros burger ou 100 g de rosettes.

Aliment ultra-transformé : un déclin encore plus rapide chez les moins de 60 ans

L’effet néfaste de cette nourriture - riche en graisse, en sucre et en additifs - semble plus important à la fleur de l’âge. En effet, selon les travaux, les participants âgés de moins de 60 ans étaient plus susceptibles de connaître un déclin cognitif global que les séniors qui mangeaient une quantité aussi élevée de produits ultra-transformés.

Les chercheurs émettent l'hypothèse que cette baisse des fonctions exécutives pourrait être due à des lésions cérébro-vasculaires causées par la consommation régulière de ces aliments. Selon eux, elle pourrait aussi augmenter la circulation de molécules pro-inflammatoires, entraînant une inflammation systémique qui affecte le cerveau.

“Ces résultats appuient les recommandations actuelles de santé publique sur la limitation de la consommation d'aliments ultra-transformés en raison de leurs effets nocifs potentiels sur les fonctions cognitives”, en particulier chez les cinquantenaires, écrit l’équipe scientifique brésilienne.