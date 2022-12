Aliments ultra-transformés : nos conseils pour les reconnaître et préserver sa santé

L'ESSENTIEL Une vingtaine d’études épidémiologiques publiées récemment en France et à travers le monde montrent l’impact négatif des aliments transformés sur la santé.

D’après une étude de The European Journal of Nutrition, les aliments ultra-transformés composent 31 % de l’assiette des Français.

Qu’est ce qui différencie un aliment transformé d’un aliment ultra-transformé ? En effet, si l’on sait que consommer trop d’aliments transformés (riches en calories, en graisses, en sucre ou en sel) est un facteur de risques pour un grand nombre de maladies, il n’est pas toujours facile de s’y retrouver et de faire les bons choix parmi la multitude de produits disponibles dans les rayons.

Un aliment ultra-transformé est le résultat d'un processus industriel

Un guide permet cependant de les différencier. Il divise les aliments en trois groupes en fonction de la quantité de transformation qu'ils ont subie.

La transformation d'un aliment consiste à le fumer, le cuisiner ou y ajouter un ingrédient naturel... là où les aliments ultra-transformés vont plus loin en utilisant des colorants, des produits chimiques ou encore des ingrédients que l’on n’utilise pas lorsque l’on cuisine maison.

"Ainsi, les aliments peu transformés, comme les pommes, sont généralement exactement comme ils apparaissent dans la nature. Les aliments transformés, comme la compote de pommes, ont subi au moins un niveau de transformation qui a modifié leur forme originale. À l'inverse, les aliments ultra-transformés, comme les bonbons à la gelée de pommes, ont subi plusieurs niveaux de transformation et sont généralement remplis de graisses, de colorants et de conservateurs supplémentaires”, explique concrètement le Daily Mail qui reprend ce guide.

Aliments ultra-transformés : on ignore encore toutes les conséquences sur la santé

Santé Publique France donne également des conseils et astuces pour s'y retrouver, comme apprendre à repérer les additifs nombreux dans les produits ultra-transformés : "Dans la liste des ingrédients sur l’étiquette des produits que nous achetons nous pouvons parfois lire des mentions comme : E 300, E 104, E 129, gomme de xanthane, carboxyméthylcellulose, nitrites, acésulfame K, glutamate… ce sont des additifs ! Ce sont souvent des ingrédients qu’on ne retrouve pas dans nos placards à la maison. Il s’agit entre autres d’édulcorants, d’émulsifiants, d’exhausteurs de goût, d’antioxydants… qui sont ajoutés dans les aliments pour améliorer leur saveur, leur goût, leur apparence et pour mieux les conserver."

L'autorité de santé recommande en outre de limiter la consommation des produits ultra-transformés à cause de leurs caractéristiques, notamment le fait qu’ils sont de moins bonne qualité nutritionnelle en moyenne et qu’ils contiennent des contaminants formés au cours des procédés de transformation dont on ne connaît pas encore précisément l’impact sur la santé.

Le contact prolongé avec les emballages alimentaires du fait d’une durée généralement longue de conservation pourrait également avoir un impact sur la santé, indique Santé Publique France.