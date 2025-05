Plus de 15.000 produits chimiques identifiés dans notre assiette

L'ESSENTIEL Des milliers de substances chimiques issues des emballages et équipements contaminent nos aliments.

Les aliments ultra-transformés sont les principaux vecteurs d’exposition à ces produits nocifs comme le BPA, les phtalates ou les PFAS.

Les chercheurs appellent à une réforme urgente des réglementations pour mieux protéger la santé publique.

Plus de 15 000 produits chimiques (appelés FCC pour “food contact chemicals”) ont été identifiés dans notre alimentation, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Medicine. Ce chiffre, déjà impressionnant, correspond à la fourchette basse de l’estimation des chercheurs. D’après leurs travaux, il pourrait y avoir jusqu’à 100.000 FCC dans notre alimentation.

Jusqu’à 100.000 substances chimiques dans notre alimentation

Pour parvenir à ces résultats, les scientifiques ont étudié les données de précédentes études. Leur objectif était de mesurer le nombre de FCC auxquels nous sommes régulièrement exposés, ainsi que leur provenance et leur impact sur la santé. Plus de 15.000 FCC ont ainsi été identifiés dans le monde et les chercheurs estiment que le nombre réel pourrait approcher 100.000 FCC. De plus, en comparaison avec les pesticides, les FCC sont à des niveaux de concentrations beaucoup plus élevés.

Mais d’où viennent ces FCC ? Le plus souvent, ils proviennent des emballages, des équipements de transformation, de cuisson et de toutes les autres surfaces et interfaces qui entrent en contact avec les aliments avant qu’ils arrivent dans notre assiette.

Lorsqu’ils sont chauffés, les produits chimiques migrent plus facilement dans les aliments. Attention, donc, aux contenants pour réchauffer vos aliments au micro-ondes : il vaut mieux privilégier ceux en verre. Le temps de stockage peut aussi augmenter le nombre de substances chimiques présentes dans les aliments.

Les FCC impactent la santé humaine

Sans surprise, les scientifiques ont identifié les aliments ultra-transformés comme des sources particulièrement préoccupantes d’exposition aux produits chimiques. Cela est notamment dû aux différentes étapes de transformation et à la durée de stockage durant laquelle l’aliment est en contact avec l’emballage. “Les aliments ultra-transformés emballés sont pratiques et hyper appétissants, mais ils contiennent de nombreux produits chimiques synthétiques et des microplastiques provenant de diverses sources”, explique Jane Muncke, l’une des autrices, dans un communiqué.

Ces substances chimiques impactent la santé humaine. Elles s’accumulent dans notre corps et peuvent provoquer de graves problèmes de santé, comme les cancers, les maladies cardiovasculaires, le diabète de type 2 ou encore l’obésité. De plus, selon les scientifiques, certains FCC comme le bisphénol A, les phtalates et les PFAS sont liés à des problèmes spécifiques comme l’obésité ou les troubles de la fertilité.

Même en cuisinant et en achetant le moins de produits ultra-transformés possible, il est difficile de réduire complètement l’exposition aux FCC. Les auteurs appellent donc les pouvoirs publics à renforcer la réglementation pour limiter les emballages jetables et améliorer les protocoles de test de sécurité.