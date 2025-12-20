L’effet inquiétant des fins de mois difficiles sur votre cœur

L'ESSENTIEL L'interaction des déterminants sociaux s'est avérée le facteur déterminant le plus influent du vieillissement cardiaque.

Les difficultés financières et l'insécurité alimentaire avaient les effets néfastes les plus importants.

L'identification des déterminants les plus importants permet une intervention préventive ciblée.

"Les facteurs de risque traditionnels n’expliquent pas et ne contribuent pas de manière égale aux maladies cardiovasculaires", remarque le Dr Amir Lerman. Face à ce constat, le chercheur principal au Département de médecine cardiovasculaire de la Mayo Clinic à Rochester, a voulu savoir s’il existe des facteurs sociaux pouvant impacter la santé cardiaque.

Et cela semble être le cas, en effet. Son étude a démontré que les difficultés financières et l’insécurité alimentaire étaient des facteurs d'accélération du vieillissement biologique et d’augmentation des risques de mortalité. Cette découverte a été détaillée dans un article paru dans la revue Mayo Clinic Proceeding.

Argent, alimentation : ces deux difficultés sociales font vieillir le cœur plus vite

Afin d’avoir une idée précise des différents éléments pouvant accélérer le vieillissement du cœur, le chercheur et ses collègues ont suivi plus de 280.000 patients de la Mayo Clinic entre 2018 et 2023. À l’aide de questionnaires, ils ont recueilli des informations sur leur vie quotidienne et examiné neuf déterminants sociaux de la santé : le niveau de stress, l’activité physique, les liens sociaux, la précarité du logement, les difficultés financières, l’insécurité alimentaire, les besoins en transport, la nutrition et le niveau d’éducation.

L’équipe a ensuite estimé leur âge cardiaque grâce à un électrocardiogramme assisté par l’intelligence artificielle. Les algorithmes ont aussi servi à cartographier les liens entre les facteurs de risque conventionnels (hypertension, les facteurs sociaux et l’écart entre âge cardiaque réel et biologique.

Les scientifiques ont ainsi constaté que l'interaction des déterminants sociaux faisait vieillir le cœur plus rapidement que les facteurs de risque cliniques traditionnels. Ce qui augmente le risque de développer des maladies cardiovasculaires. Les difficultés financières et l’insécurité alimentaire étaient les soucis qui impactaient le plus la santé cardiaque.

Concernant le risque de mortalité accru, les problèmes d’argent étaient encore une fois un des prédicteurs les plus solides. Ils étaient accompagnés des difficultés de logement et de l'inactivité physique. Ces trois déterminant avaient un impact similaire ou supérieur à certains facteurs de risque de mortalité conventionnels.

Repérer les patients en difficultés financières pour prévenir les problèmes de santé

Pour les chercheurs, il est essentiel de repérer les personnes en difficultés financières ou en précarité alimentaire afin de pouvoir prévenir et agir sur leur santé cardiaque. "Notre étude met en lumière le rôle crucial des déterminants sociaux de la santé dans le vieillissement cardiaque et la mortalité. L’identification des principaux facteurs de risque du vieillissement cardiaque permet une intervention préventive ciblée au sein de la communauté et donne aux médecins les moyens de proposer des soins centrés sur le patient, en tenant compte du contexte social qui contribue aux maladies cardiaques", conclut le chercheur Dr Amir Lerman dans un communiqué.