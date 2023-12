Stress, isolement, libido... Les difficultés financières accablent la santé des Français

L'ESSENTIEL Une enquête Ifop révèle que 58% des Français sondés ayant subi des difficultés financières se sont sentis isolés, et que 44% ont ressenti une exclusion sociale, certains (42%) allant même jusqu’à "modifier leur comportement envers les autres".

Les trois quarts de celles et ceux ayant eu des soucis de trésorerie ont souffert de stress intense, d'anxiété et de nervosité (77%), ou encore de troubles de sommeil (73%), voire de troubles de la libido (32%).

Ce sondage suggère que les femmes sont globalement plus affectées que les hommes par les "plaies d’argent".

Alors que les inégalités et la pauvreté augmentent dans l’Hexagone, avec quelque 9,1 millions de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en 2021, selon l’Insee, la santé des Français en pâtit lourdement. Du sentiment d’isolement au stress intense, en passant par les troubles de sommeil et de la libido, une enquête* réalisée par l’Ifop pour le courtier en ligne Ymanci.fr révèle comment les "plaies d’argent" affectent la grande majorité des personnes qui les subissent.

58 % des Français ayant des soucis d’argent se sont sentis isolés

Les déboires financiers sont d’abord un "facteur d’isolement social et affectif". La plupart des Français sondés ayant subi des difficultés pécuniaires (85 %) disent avoir connu des problèmes dans leur vie sociale, dont près de la moitié (43 %) l’an dernier. Pas moins de 58 % d’entre eux se sont sentis isolés, et 44 % ont ressenti une exclusion sociale, certains (42 %) allant même jusqu’à "modifier leur comportement envers les autres".

Conséquence directe du manque de sous, deux personnes sur trois (67 %) ont renoncé à des vacances avec des proches à cause des coûts, et une sur deux (53 %) a évité d'inviter des amis chez eux. Le couple peut aussi en faire les frais, avec 22 % des personnes qui se sont séparées en raison de leur situation boursière.

Les problèmes d'argent affectent davantage les femmes

La précarité a également de lourdes répercussions sur la santé mentale des Français. Les trois quarts de celles et ceux ayant eu des soucis de trésorerie ont souffert de stress intense, d'anxiété et de nervosité (77 %), ou encore de troubles de sommeil (73 %). Pas moins de 58 % des personnes ont déjà pleuré à cause de ces problèmes, 44 % vécu des épisodes dépressifs, et 23 % ont même eu des pensées suicidaires. Une personne sur trois (32 %) rapporte également des troubles de la libido. Au total, ce sont 87 % des répondants qui, du fait de leur marasme financier, ont expérimenté un ou plusieurs de ces ennuis de santé.

Cette enquête suggère enfin les femmes sont plus affectées que les hommes par les "plaies d’argent". Non seulement elles en rencontrent davantage (25 % contre 21 %, ces 12 derniers mois), mais elles sont aussi plus nombreuses à se plaindre de troubles psychologiques (46 % vs 41), comme un mauvais sommeil (78 % vs 68). L’estime de soi en prend également un coup quand on ne peut pas assumer financièrement, et d’autant plus chez les femmes, 47 % d’entre elles ayant l’impression d’être des "ratées" (41 % des hommes). Même disparité genrée pour les loisirs : 81 % des femmes ont déjà renoncé à aller au restaurant, dans un bar ou à un événement à cause des frais (contre 69 % du sexe opposé), et 71 % à partir en vacances (versus 62 %).

*Enquête réalisée du 20 au 31 octobre 2023 par l’IFOP pour Ymanci.fr auprès d’un échantillon de 2.220 personnes (dont 1.503 ayant connu des difficultés financières ou un surendettement), représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus.