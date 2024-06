Vous gérez de plus en plus mal votre argent ? Cela peut être le signe de la maladie d'Alzheimer

L'ESSENTIEL Une hausse des impayés sur les cartes de crédit a été observée plus de cinq ans avant le diagnostic de la maladie d’Alzheimer, tandis que les impayés hypothécaires ont été observés trois ans auparavant.

Cette détérioration financière est une conséquence probable d'une prise de décision compromise lors de la gestion de l'argent et de l'exploitation financière par d'autres personnes.

La probabilité de délinquance augmente constamment à mesure que le diagnostic de troubles de la mémoire approche.

Le credit scoring (évaluation des risques) est un système d’évaluation de données pour définir la solvabilité d’une personne et ainsi réduire le risque bancaire. Selon une étude, l’affaiblissement de ce score peut être un signe avant-coureur de troubles de la mémoire non-diagnostiqués. Afin de parvenir à cette conclusion, des scientifiques de l’Université de Georgetown et de la Federal Reserve Bank de New York (États-Unis) ont utilisé les données d’une précédente recherche menée auprès de 10.000 ménages. Leur objectif ? Examiner l'effet des troubles de la mémoire non-diagnostiqués sur les résultats en matière de crédit. "Les cartes de crédits et les hypothèques sont les principales composantes de l’endettement des personnes de 70 ans et plus."

Alzheimer : de plus en plus retards de remboursement lors des années précédant un diagnostic de la maladie

D’après les résultats, au cours des cinq ans précédant un éventuel diagnostic d’Alzheimer, le credit scoring commence à baisser de quatre à six points. Simultanément, la probabilité de retard dans le remboursement de la dette a augmenté d’un à deux points de pourcentage. Les auteurs ont constaté que les résultats se détériorent constamment au cours des trimestres précédant le diagnostic. Même si ces changements peuvent sembler minimes, ils peuvent avoir des impacts démesurés, conduisant à des taux d’intérêt plus élevés, à un accès réduit au crédit, voire à des saisies immobilières. L'effet sur les cartes de crédit et les dettes hypothécaires, les deux catégories de dettes les plus importantes pour les Américains plus âgés, était particulièrement préoccupant.

"Cette détérioration financière que nous observons reflète le déclin cognitif que connaissent ces personnes." En effet, la démence à un stade précoce peut entraîner des pertes de mémoire, poussant les personnes à oublier de payer leurs factures. Cela peut également nuire à la prise de décision financière, conduisant à des emprunts risqués ou à une vulnérabilité à l’exploitation financière. Certains changements de personnalité associés aux premiers stades de la maladie d’Alzheimer, comme une diminution de la conscience et une augmentation de la névrose, peuvent également jouer un rôle.

Utiliser les "données d'évaluation du crédit pour faciliter l'identification des personnes à risque de troubles de la mémoire"

Autre constat : parmi les titulaires de cartes de crédit, la probabilité de délinquance était 21 % plus élevée deux ans avant le diagnostic. Pour les détenteurs de prêts hypothécaires, le taux de délinquance était 11 % plus élevé au cours de la même période. Ces taux de délinquance élevés ont persisté pendant des années après le diagnostic. "En plus du bilan humain, un diagnostic de ce type peut être financièrement perturbateur pour les familles et exacerbé par les effets financiers néfastes de troubles de la mémoire non diagnostiqués. Nos résultats confirment l'utilité possible des données d'évaluation du crédit pour faciliter l'identification précoce de ces personnes à risque de troubles de la mémoire", a conclu Carole Roan Gresenz, auteure principale de l’étude.