Alzheimer : et si les symptômes étaient perceptibles dans la façon de cuisiner ?

L'ESSENTIEL Certains symptômes de la démence pourraient être visibles dans la façon de cuisiner.

Il s’agit par exemple de la difficulté à suivre les étapes d’une recette.

Dans ce cas, on parle d’apraxie, qui "est une perte de la capacité à accomplir des tâches qui exigent la mémorisation de schémas ou de séquences de mouvements."

C’est une activité a priori anodine, sans enjeu sanitaire et pourtant, cuisiner pourrait en dire long sur la santé… Un article du Huffington Post britannique explique que les symptômes de la démence, même à un stade peu avancé, peuvent être visibles lors de cette activité.

Apraxie : les difficultés à cuisiner se voient dans la façon de cuisiner

Quand tout va bien, on ne s’en rend pas compte, mais cuisiner sollicite des capacités importantes. Les mêmes qui, lorsqu’elles sont défaillantes, peuvent être le signe d’une démence. En effet, selon l’association Alzheimer’s UK, préparer un repas peut montrer les difficultés d’une personne à planifier et à s’organiser, "par exemple, avoir du mal à effectuer les étapes d’une tâche quotidienne dans le bon ordre (comme préparer un repas)”, qui sont des signes de la maladie d’Alzheimer.

Et cela n’a rien à voir avec la force physique. On parle ici d’apraxie, qui "est une perte de la capacité à accomplir des tâches qui exigent la mémorisation de schémas ou de séquences de mouvements, peut-on lire dans le Manuel MSD. Les personnes atteintes d’apraxie ne peuvent mémoriser ou accomplir une séquence de mouvements nécessaires pour réaliser des tâches simples spécialisées ou complexes, même si elles sont physiquement capables de les faire.”

L’incapacité à suivre les étapes, un symptôme d'Alzheizmer

Comme le confirme, le Dr Richard Restak, neurologue et neuropsychiatre, dans son ouvrage Comment prévenir la démence, le cerveau des personnes atteintes d’apraxie est incapable de suivre des étapes. Et ce, même si, dans le cadre d’une recette de cuisine, elles connaissaient les étapes ou les lisent sur un livre de cuisine.

Alors, lors du prochain atelier cuisine en famille ou entre amis, soyez vigilant à ces symptômes. Si vous les constatez chez une personne de votre entourage, le mieux est de lui conseiller de consulter un médecin qui pourra écarter ou poser un diagnostic de démence le plus tôt possible. Pour rappel, dans le monde, plus de 55 millions de personnes sont atteintes de démence, selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). Chaque année, il y a près de 10 millions de nouveaux cas.