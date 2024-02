Démence : ces 5 signes qui ne trompent pas

L'ESSENTIEL Les pertes de mémoire sont fréquentes, même chez les personnes en bonne santé.

Elles peuvent également être le signe de développement d'une démence.

Elles doivent inquiéter si d'autres symptômes, tels que les changements d'humeur ou les troubles de la parole, se développent.

Les pertes de mémoire sont toujours désagréables, mais avec le temps, il peut y avoir lieu de s'inquiéter. Elles constituent, en effet, l’un des symptômes de la maladie d’Alzheimer ainsi que d’autres formes de démence. Cependant, elles peuvent être sans gravité. Hana Burianova, neuroscientifique à l’université de Bornemouth (Royaume-Uni), explique que si les pertes de mémoire s'accompagnent d’autres symptômes, il faut s'en préoccuper. Dans un article du Daily Mail, elle détaille cinq signes qui doivent vous alerter.

Quand faut-il s’inquiéter des pertes de mémoire ?

"Nous savons grâce à la recherche que les personnes de plus de 65 ans, perdront certains détails de leur mémoire autobiographique, mais leur mémoire des faits et des mots est meilleure que celle des personnes plus jeunes", affirme la spécialiste. Elle précise qu’il est tout à fait normal d’oublier des choses dans certains contextes, par exemple, lorsqu’on échange avec quelqu’un tout en étant distrait. "N'importe qui peut oublier d'éteindre la cuisinière, mais avec une personne atteinte de la maladie d'Alzheimer, cela se reproduit sans cesse", détaille-t-elle. Le cerveau des personnes atteintes de la maladie subit une mort progressive de neurones dans des zones associées à la mémoire telles que le cortex entorhinal et l’hippocampe. Ce phénomène devient un trouble conduisant à des pertes de mémoire au quotidien : oubli d’une conversation qui vient d’avoir lieu, de son adresse, etc.

La répétition : un symptôme de la maladie d’Alzheimer

Il est communément admis que les personnes âgées racontent sans cesse les mêmes histoires. "Nous racontons tous plusieurs fois des histoires, en particulier à nos partenaires. Mais il peut y avoir un indice, qui nous rappelle que nous l’avons déjà raconté, et c’est alors ce qui déclenche notre récupération de la mémoire, développe le professeur Burianova. Mais quelqu'un avec la maladie d'Alzheimer répétera la même chose trois fois de suite. C'est un symptôme de leur perte de mémoire à court terme." La répétition en tant que symptôme de la maladie d’Alzheimer est caractérisée par le fait que la personne va répéter la même chose, fréquemment, et dans un temps très court.

Les changements d’humeur, un autre symptôme fréquent de la maladie d'Alzheimer

Hana Burianova ajoute que les patients souffrant de la maladie d’Alzheimer peuvent présenter des changements d’humeur soudains. "Les premiers signes de démence frontotemporale (FTD), dont souffre Bruce Willis, incluent des changements de l'humeur, précise-t-elle. C'est très difficile car les gens deviennent déprimés et anxieux." En ce qui concerne la démence dont souffre l’acteur américain, les pertes de mémoire ne représentent qu'un symptôme secondaire.

Les problèmes d'élocution sont également un signe de démence

Les effets de la démence sur le cerveau entraînent aussi des conséquences sur la parole. "Il y a une zone dans le lobe frontal qui a à voir avec l'initiation du langage", expose la neuroscientifique britannique. Par conséquent, les personnes touchées par la démence ou la maladie d’Alzheimer peuvent souffrir d’aphasie, c'est-à-dire de troubles du langage. Cela peut se manifester par une incapacité à comprendre lorsqu'on on leur parle ou encore par des bégaiements.

Les troubles de la mémoire peuvent s'accompagner de changements de personnalité

Enfin, si les troubles de la mémoire s'accompagnent de changements dans la personnalité, on peut être en présence d'une démence. "Selon le type de démence dont vous souffrez, votre personnalité peut changer une fois qu'elle commence à affecter votre cortex préfrontal", conclut l'experte. Certains patients peuvent développer des peurs ou des obsessions pour certaines choses, alors que d’autres vont être complètement désinhibés ou agressifs.