Démence fronto-temporale : quelle est cette maladie dont est atteint Bruce Willis ?

L'ESSENTIEL Dans un récent communiqué, les proches de Bruce Willis ont dévoilé que l’acteur souffre d’une démence fronto-temporale.

En France, environ 6.000 patients sont concernés par la dégénérescence fronto-temporale, selon l’Institut national du cerveau.

Il n’existe aucun traitement curatif destiné à la dégénérescence fronto-temporale.

En 2022, Bruce Willis avait arrêté sa carrière en raison de problèmes de santé. L’acteur de Die Hard souffrait notamment d’aphasie, un trouble du langage dû à des lésions cérébrales. Le jeudi 16 février 2023, les proches de Bruce Willis, en particulier son épouse Emma Heming Willis, ses enfants, ainsi que par son ex-femme, Demi Moore, ont annoncé que l’acteur souffrait d'rune forme de démence incurable : la dégénérescence fronto-temporale (DFT) ou démence fronto-temporale.

"La maladie de Bruce a progressé et nous avons maintenant un diagnostic plus précis : la démence fronto-temporale (…) Malheureusement, les difficultés de communication ne sont qu’un symptôme de la maladie à laquelle Bruce est confronté", peut-on lire dans le communiqué. Malgré cette terrible nouvelle, la famille a assuré être "soulagée d’avoir enfin un diagnostic clair."

Démence fronto-temporale : des symptômes survenant entre 50 et 65 ans

En France, près de 6.000 patients sont concernés par la dégénérescence fronto-temporale. Les premiers symptômes se déclenchent généralement entre 50 et 65 ans. "Les symptômes de la DFT sont dus à un dysfonctionnement des régions frontales et temporales du cerveau. Ces régions sont impliquées dans des fonctions aussi diverses que le comportement, en particulier le comportement social, la prise d’initiative, le contrôle des émotions, le langage. Dans ces pathologies, les zones cérébrales concernées se réduisent (atrophie) en conséquence d’une mort des neurones, soit par l’accumulation de protéines anormales, soit par des mécanismes encore incompris", a indiqué l’Institut national du Cerveau.

Comment traiter la dégénérescence fronto-temporale ?

La démence fronto-temporale est une pathologie progressive qui se traduit par des troubles du comportement, de la personnalité et du langage. Dans une majorité des cas, les troubles du langage se manifestent par une incapacité à articuler, un déficit de compréhension et d’identification des objets ou des personnes.

À l’heure actuelle, aucun traitement ne permet de guérir la dégénérescence fronto-temporale. Les patients suivent des thérapies afin d’atténuer les symptômes et d'améliorer leur quotidien. "Aujourd'hui, il n'existe aucun traitement pour cette maladie, une réalité qui, nous l'espérons, pourra changer dans les années à venir (…) Au fur et à mesure que l'état de Bruce évolue, nous espérons que les médias s'efforceront d'attirer l'attention sur cette maladie, qui nécessite beaucoup plus de sensibilisation et de recherche", ont souligné les proches de Bruce Willis.