Mémoire : apprendre à jouer d'un instrument pourrait vous aider à l’entretenir

L'ESSENTIEL Plusieurs études ont montré que les musiciens ont tendance à avoir une meilleure mémoire à court terme que les non-musiciens lorsqu'il s'agit de tâches liées à la musique, telles que la mémorisation de séquences musicales.

Il est moins clair si ces avantages se répercutent sur les tâches non musicales ou sur les non-musiciens qui apprennent à jouer d'un instrument, et comment ces changements pourraient réellement être observés dans le cerveau.

La capacité de se souvenir et de reconnaître les visages a tendance à diminuer avec l'âge. Or, des chercheurs ont peut-être trouvé une solution pour prévenir ce phénomène, selon une nouvelle étude publiée dans la revue Proceedings of the National Academy of Sciences.

Après une décennie de travail, les scientifiques du Neuroscape Center de l'Université de San Francisco ont développé plusieurs types de jeux vidéo qui permettent d'améliorer un ensemble de capacités cognitives importantes chez les adultes vieillissants, notamment la mémoire à court terme. Le dernier en date est un jeu de rythme musical, développé en consultation avec le batteur Mickey Hart, qui a non seulement appris aux 47 participants âgés de 60 à 79 ans à jouer du tambour, mais a également amélioré leur capacité à se souvenir des visages.

Mémoire : les capacités à se souvenir des visages sont améliorées

Durant huit semaines, le programme du jeu a utilisé des repères visuels pour apprendre aux participants à jouer un rythme sur une tablette électronique. L'algorithme a adapté le degré de difficulté - y compris le tempo, la complexité et le niveau de précision requis - à la capacité de chaque joueur. Au fil du temps, les repères ont disparu, obligeant les joueurs à mémoriser le motif rythmique.

Au début et à la fin des huit semaines, les participants ont passé un test de mémoire à court terme pour mesurer leur capacité à se souvenir d'un visage qu'ils avaient vu quelques secondes auparavant. Seul le groupe qui a joué au jeu d'entraînement rythmique a montré une amélioration par rapport à ses scores initiaux - d'environ 4 %. Les données d'électroencéphalographie ont montré une activité plus importante dans le lobe pariétal supérieur droit (une partie du cerveau) qui est impliquée à la fois dans la lecture de la musique et dans la mémoire visuelle à court terme pour d'autres tâches.

"Cette amélioration de la mémoire était incroyable", a déclaré le professeur de neurologie Theodore Zanto, directeur de la division Neuroscience de Neuroscape, dans un communiqué. Cela suggère, selon lui, que l'entraînement au rythme améliore la capacité du cerveau à concentrer son attention sur une tâche pour le préparer à convertir l’action en souvenir.

Les musiciens ont tendance à avoir une meilleure mémoire à court terme

Le professeur Zanto espère que l'extension de la période d'entraînement au-delà de huit semaines peut conduire à un effet plus fort sur le rappel de la mémoire. Cependant, l'effet démontré dans cette étude doit encore être confirmé par des scénarios de reconnaissance faciale du monde réel ainsi que dans des tests en laboratoire pour être complètement convaincant.

Neuroscape n’en est pas à sa première découverte à propos des jeux vidéo et de la mémoire. L’année dernière, ils avaient déjà signé une autre étude dans Scientific Reports sur un jeu de navigation spatiale en réalité virtuelle, appelé "Labyrinth", qui a amélioré la mémoire à long terme chez les personnes âgées après quatre semaines d'entraînement.