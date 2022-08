Démence : la musique aide à recréer du lien avec les proches

L'ESSENTIEL Selon l’organisation mondiale de la santé, la démence touche environ 50 millions de personnes dans le monde. Près de 60 % des patients vivent dans un pays à revenu fiable ou intermédiaire.

Le nombre total de personnes atteintes de démence devrait atteindre les 82 millions en 2030 et 152 millions d’ici 2050, selon l’OMS

Alors que les personnes touchées par la démence perdent souvent leur capacité à communiquer verbalement avec leurs aidants, une étude publiée dans la revue Alzheimer Disease & Associated Disorders révèle que la musique les aide à inverser la tendance, ou du moins à en limiter les effets.

Des chants et des danses

Pour arriver à ce constat, l'équipe de l’Université de Northwestern Medecine, à Chicago (Etats-Unis), en collaboration avec l’Institut de thérapie par les arts, a organisé un événement autour de la musique, intitulé "Musical Bridges to Memory". Un "live band", composé d'un chanteur et de musiciens, a ainsi joué les morceaux préférés des patients pendant 45 minutes.

Résultat, les musiques concoctées par les artistes, ont permis de retisser, de par le chant en chœur et la danse, du lien émotionnel entre les patients et les soignants ou aidants. Et pour cause, elles ont eu pour effet de réduire les symptômes neuropsychiatriques tels que l’agitation, l’anxiété et la dépression chez les patients. Ces derniers étaient beaucoup plus sociables, au point de les voir jouer du tambourin et des shakers avec le personnel, lui aussi plus serein.

Relier les uns aux autres

"Les patients ont pu se connecter avec des partenaires grâce à la musique, une connexion qui ne leur était pas disponible verbalement", résume l'auteur principal de l'étude, Dr Borna Bonakdarpour. "C'est douloureux pour [la famille et les amis des personnes atteintes de démence] quand ils ne peuvent pas se connecter avec un être cher. Quand le langage n'est plus possible, la musique les relie les uns aux autres."

Ce n’est pas la première fois que la musique révèle ses bienfaits sur la santé. Selon de récentes études, elle favorise la mémoire, réduit le stress et l’anxiété ou encore booste la motivation lors d'une séance de sport.