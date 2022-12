Perte de mémoire : quand consulter ?

L'ESSENTIEL La maladie d’Alzheimer est la démence la plus fréquente chez la personne âgée.

Près de 23 % des plus de 80 ans sont concernés par la maladie d’Alzheimer, selon le ministère de la Santé et de la Prévention.

Au quotidien, il est fréquent d’avoir des oublis. On peut, par exemple, entrer dans une pièce et ne plus savoir ce qu’on venait y faire. Autre grand classique : ne plus savoir où on a mis notre téléphone portable, la télécommande ou encore notre montre. Ces petits oublis ne sont pas inquiétants, mais lorsqu’ils deviennent fréquents et constants, ils peuvent alerter sur un potentiel trouble neurodégénératif comme la maladie d’Alzheimer. Cette pathologie entraîne des amnésies antérogrades, autrement dit des oublis au fur et à mesure.

La consultation médicale en cas de troubles fréquents de la mémoire

D’après la revue scientifique The Conversation, perdre son chemin régulièrement pourrait être un marqueur précoce de la maladie d’Alzheimer. "Des études d'imagerie par résonance magnétique (IRM) ont montré que les zones qui sous-tendent de manière cruciale les souvenirs de notre environnement spatial sont les premières à être affectées par cette maladie dégénérative", peut-on lire dans la publication.

Oublis de médicaments, rendez-vous manqués, perte des affaires personnelles… L’ensemble de ces signes peuvent être précurseurs de la maladie d’Alzheimer. "En dehors des situations d'urgence, une consultation médicale est nécessaire si les troubles de la mémoire persistent, s’aggravent ou inquiètent. Un bilan mémoire peut aussi être réalisé", souligne Ameli Santé, la plateforme de l’Assurance maladie.

Perte de la mémoire : comment se déroule le bilan médical ?

Lors de la consultation, le médecin réalise un entretien avec la personne souffrant de pertes de mémoire. Cela permet d’obtenir une première évaluation des troubles. Le professionnel de santé lui pose différentes questions et stimule différentes phases de sa mémoire :

la mémoire du passé proche qui repose sur les actualités récentes, le dernier trajet en voiture ou encore le dernier anniversaire fêté ;

la mémoire des connaissances générales comme l'histoire du pays, les derniers présidents, la capitale.

Au cours de l’entretien, le médecin se renseigne également sur la date et le mode d’installation des troubles de la mémoire (brutalement, progressivement), leur retentissement sur la vie quotidienne et leur gravité. Le praticien fait aussi le point sur les potentielles pathologies pouvant atteindre le patient et les traitements suivis.

Des examens pour rechercher la cause responsable des troubles de la mémoire

Dans le cadre du bilan, le médecin traitant peut prescrire des tests de mémoire et de fonction mentale. Ils permettent de "quantifier les troubles amnésiques et de juger si d’autres fonctions sont altérées (troubles de l'attention, du comportement…)", explique Ameli Santé. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) cérébrale et un bilan sanguin peuvent être réalisés afin de rechercher la cause responsable des troubles de la mémoire. Si besoin, le médecin peut orienter son patient vers un neurologue et/ou un orthophoniste.

Pour l’heure, aucun traitement ne permet de guérir la maladie d’Alzheimer, mais une prise en charge précoce permet de freiner l’évolution de ce trouble dégénératif.