Alzheimer : et si nos yeux pouvaient révéler cette maladie ?

L'ESSENTIEL La maladie d’Alzheimer peut être diagnostiquée dans les yeux, en analysant les changements de la rétine.

Des chercheurs ont mis au point des lentilles intraoculaires intelligentes pour diagnostiquer la démence à stade précoce.

Celle-ci permet d’identifier les biomarqueurs de la maladie à un stade précoce.

1,2 million de personnes sont atteintes de la maladie d’Alzheimer en France, selon l’Assurance maladie. Il s’agit de la pathologie neurodégénérative la plus fréquente dans l’Hexagone. Celle-ci est due à la dégénérescence des neurones du cerveau et se traduit par des troubles de la mémoire, de l'exécution de gestes simples, de l'orientation dans le temps et l'espace, etc.

Alzheimer : "on peut voir le système nerveux en regardant à l'arrière de l'œil"

Le dépistage de cette maladie se fait en plusieurs étapes. Une première évaluation des symptômes est généralement réalisée par le médecin traitant, puis une consultation de mémoire et le bilan. Mais le diagnostic est parfois complexe car les symptômes de la maladie d’Alzheimer sont difficiles à analyser. Pourtant, comme pour beaucoup de maladies, le dépistage le plus tôt possible est crucial car il permet de démarrer la prise en charge plus rapidement et ainsi ralentir la progression.

Ainsi, beaucoup de chercheurs travaillent pour découvrir les signes de la maladie en amont. En ce sens, une étude vient d'être publiée dans la revue Acta Neuropathologica. Les chercheurs estiment que les yeux pourraient permettre de diagnostiquer la maladie d'Alzheimer avant l'apparition des premiers symptômes. "On peut voir directement le système nerveux en regardant à l'arrière de l'œil, vers le nerf optique et la rétine”, explique Christine Greer, ophtalmologiste, autrice de l’étude et directrice de la formation médicale à l'Institut des maladies neurodégénératives de Boca Raton, à CNN.

Pour parvenir à leurs résultats, les chercheurs ont étudié des tissus provenant de la rétine et du cerveau de 86 personnes présentant différents degrés de déclin cognitif, dont la maladie d’Alzheimer. Ainsi, ils ont observé que les yeux et le cerveau avaient un lien.

Vers un dépistage précoce grâce aux yeux

"Les changements dans la rétine sont en corrélation avec des changements dans des parties du cerveau appelées cortex entorhinal et temporal, qui sont un centre pour la mémoire, la navigation et la perception du temps”, indique Maya Koronyo-Hamaoui, professeure de neurochirurgie et de sciences biomédicales à Cedars-Sinai à Los Angeles et autrice principale de l’étude. Les scientifiques espèrent que leurs travaux permettront de mettre en place de nouvelles techniques d'imagerie pour diagnostiquer la maladie d'Alzheimer plus tôt et avec plus de précision.

Une équipe de chercheurs a déjà mis au point des lentilles intraoculaires intelligentes pour diagnostiquer la démence à stade précoce. Leur étude a été publiée dans la revue Bioactive Materials. Quand la lentille est mise dans l'œil, celle-ci est capable de détecter les biomarqueurs de la maladie d'Alzheimer. À terme, ce dispositif permettra peut-être de dépister, en amont, les patients les plus à risque pour cette pathologie mais aussi pour d’autres maladies cérébrales dégénératives.