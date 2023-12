Démence : les problèmes financiers importants vous mettent à risque

L'ESSENTIEL Un traumatisme de patrimoine négatif est une perte d'au moins 75 % de la richesse totale sur une période de deux ans.

Les personnes qui ont subi un traumatisme de patrimoine négatif ont un risque plus élevé de déclin cognitif et de démence.

Plus de 55 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde, dont plus de 60 % dans des pays à revenu faible ou intermédiaire, selon l’OMS.

Le lien n’est pas forcément évident, mais selon une nouvelle étude publiée dans la revue JAMA Network Open, une perte financière soudaine et importante augmente les risques de souffrir de démence.

Une perte financière d'au moins 75 % augmente le risque de démence

Plus précisément, les scientifiques parlent du traumatisme de patrimoine négatif, qui peut être défini comme une perte d'au moins 75 % de la richesse totale sur une période de deux ans. Pour évaluer son impact, les scientifiques ont analysé les données de plus de 8.000 Américains de plus de 50 ans, dont l'âge moyen était de 63,7 ans.

Ils ont mesuré leur situation à partir de plusieurs données : situation patrimoniale, ressources, logements, comptes, actions, dettes, hypothèques et prêts. Ensuite, les participants ont dû répondre à un questionnaire appelé Telephone Interview for Cognitive Status (TICS), pour évaluer leurs fonctions cognitives.

Cet examen comprenait des tests, dont le rappel immédiat et le rappel différé, la soustraction en série et le comptage à rebours. En fonction des scores cognitifs, les participants étaient reconnus comme atteints de démence ou non.

Résultat : les personnes ayant subi un traumatisme de patrimoine négatif, présentaient un risque plus élevé de déclin cognitif et de démence, comparativement à celles qui n'avaient pas connu de changement financier.

Démence et soucis financiers : un lien plus fort pour les moins de 65 ans

De plus, les scientifiques ont observé que ce lien entre perte financière et démence était plus important chez les personnes de moins de 65 ans et les participants blancs. Ce qui signifie que l'âge et l’origine ethnique pourraient jouer un rôle important. Enfin, les volontaires pauvres en ressources au départ de l'étude avaient aussi un risque de démence plus élevée.

“Un traumatisme de patrimoine négatif est associé à un déclin cognitif accéléré et à des risques élevés de démence chez les adultes américains d'âge moyen et plus âgés, avec des modifications en fonction de l'âge et de l'origine ethnique, écrivent les auteurs. D’autres études sont nécessaires pour confirmer nos résultats.”

La démence est un affaiblissement intellectuel global et progressif. Selon l’Organisation mondiale de la Santé (OMS), plus de 55 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde, dont plus de 60 % dans des pays à revenu faible ou intermédiaire.