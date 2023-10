Démence : le nombre de cas pourrait être 42 % plus élevé que prévu d’ici 2040

L'ESSENTIEL Initialement, les scientifiques prévoyaient que le nombre de personnes atteintes de démence passerait de 0,77 million en 2016 à 1,2 million en 2040.

Dans cette étude, ils montrant que, si le taux d’incidence continue d’augmenter, il pourrait y avoir 1,7 million de personnes atteintes de démence en 2040.

Cela correspondrait à une augmentation de 42 % plus importante que celle initialement prévue.

La démence en Angleterre et au Pays de Galles pourrait être plus élevée que prévu d’ici 2040, soit 42 % de plus, selon une nouvelle étude publiée dans la revue The Lancet Public Health.

1,7 million de personnes atteintes de démence en 2040

Initialement, les scientifiques prévoyaient une augmentation de 57 % du nombre de personnes atteintes de démence, passant de 0,77 million en 2016 à 1,2 million en 2040. Mais, dans ces nouveaux travaux, les chercheurs estiment que ce chiffre pourrait atteindre 1,7 million en 2040, soit une augmentation de 42 % de plus que celle initialement prévue.

"Ce sera dévastateur pour les personnes concernées, mais ce sera aussi un poids très lourd pour les services de santé et sociaux, explique le Dr Yuntao Chen, principal auteur de cette étude, dans un communiqué. La surveillance continue de cette tendance sera cruciale pour orienter la politique de protection sociale."

Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont étudié les données de personnes de plus de 50 ans qui vivaient en Angleterre et au Pays de Galles entre 2002 et 2019. Ainsi, ils ont constaté que le taux d’incidence de la démence (pourcentage de la population atteint de démence dans chaque groupe d’âge) avait diminué de 28,8 % entre 2002 et 2008 mais qu’il avait de nouveau augmenté de 25,2 % entre 2008 et 2016.

Ils notent que ces chiffres étaient plus importants chez les personnes les moins éduquées : la baisse était plus forte entre 2002 et 2008 et l’augmentation plus rapide après 2008.

Garantir aux personnes dépendantes des structures adaptées

Les personnes atteintes de démence sont le plus souvent dépendantes. Les scientifiques estiment donc que cette augmentation à venir devrait être prise en compte par les pouvoirs publics afin de garantir une prise en charge pour tous les citoyens.

"La démence pourrait devenir un problème politique plus urgent qu'on ne le pensait auparavant, explique le Pr Eric Brunner, chercheur principal de cette étude. Le Royaume-Uni doit être préparé et pouvoir garantir à toutes les personnes concernées que, quelle que soit leur situation financière, elles pourront accéder à l'aide et au soutien dont elles ont besoin."

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), plus de 55 millions de personnes sont atteintes de démence dans le monde, dont plus de 60 % dans des pays à revenu faible ou intermédiaire. Chaque année, il y a près de 10 millions de nouveaux cas.