Démence : les personnes exerçant un métier exigeant physiquement ont plus de risque

L'ESSENTIEL 902 participants ont reçu un diagnostic de démence et 2.407 un diagnostic de déficience cognitive légère.

Parmi la population âgée de 70 ans et plus, les risques de troubles cognitifs étaient de 15,5 % chez les personnes ayant exercé un métier demandant un effort physique intense.

Ce risque était estimé à 9 % chez les adultes ayant eu un emploi peu exigeant physiquement.

Rester debout toute la journée, porter et manipuler des charges lourdes… Des niveaux élevés d'activité physique au travail pourraient entraîner une altération d'une ou plusieurs fonctions cognitives. C’est ce qu’a révélé une équipe internationale de chercheurs dans une récente étude. Pour parvenir à cette conclusion, elle a recruté 7.005 adultes. Dans le cadre de leurs travaux, ils ont évalué l’association entre les trajectoires professionnelles des participants entre 33 et 65 ans avec le risque de démence et de déficience cognitive légère à 70 ans et plus.

Démence : 15,5 % de risque en plus pour les adultes ayant un emploi exigeant physiquement

Selon les résultats, publiés dans la revue The Lancet Regional Health – Europe, 902 volontaires ont reçu un diagnostic de démence et 2.407 ont été diagnostiqués avec une déficience cognitive légère. Les auteurs ont constaté que les risques de démence et de troubles cognitifs légers étaient de 8,8 % pour les participants ayant une trajectoire professionnelle dite "stable faible" et de 33,3 % pour ceux dont la trajectoire augmentait puis diminuait.

Les recherches ont aussi montré que les personnes exerçant un métier exigeant physiquement à la fin de leur vie professionnelle étaient plus susceptibles de développer des problèmes de santé cognitive. Les risques de démence et de troubles cognitifs légers parmi la population âgée de 70 ans et plus étaient de 15,5 % chez les adultes ayant occupé un poste demandant un effort physique intense et de 9 % chez les volontaires ayant eu un emploi peu exigeant physiquement.

"La nécessité de suivre les personnes ayant une activité physique professionnelle élevée"

"Notre étude souligne particulièrement la nécessité de suivre les personnes ayant une activité physique professionnelle élevée au cours de leur vie, car elles semblent avoir un plus grand risque de développer une démence. Les futures recherches devraient évaluer comment l'activité physique au travail et les interventions visant à réduire l'activité physique au travail ou les changements technologiques conduisant à une activité modifiée, en combinaison avec d'autres caractéristiques, sont liés à la démence et au risque de déficience cognitive légère chez les personnes âgées. Cela permettra d’approfondir notre compréhension de l’association entre les antécédents professionnels et les troubles cognitifs", a conclu Vegard Skirbekk, auteur des travaux, dans un communiqué.