Démence : traiter l'hypertension après 60 ans réduit les risques

L'ESSENTIEL Prendre en charge l’hypertension artérielle diminuerait le risque de souffrir de démence chez les personnes de plus de 60 ans

Il est recommandé de faire contrôler sa tension par son médecin trois à quatre fois par an.

Une tension artérielle normale est de 120/80.

Un adulte sur trois est concerné par l’hypertension artérielle (HTA), mais seule la moitié le sait, selon l'Institut national de la santé et de la recherche médicale (Inserm). Pourtant, d’après une étude publiée dans la revue JAMA Network Open, les personnes de plus de 60 ans traitées pour leur HTA ont un risque de démence 26 % inférieur comparativement à celles qui ne sont pas prises en charge.

HTA controlée : moins de risques de développer une démence

Pour parvenir à cette conclusion, les scientifiques ont étudié les données de 34.519 personnes habitants dans 15 pays, dont l'Australie, les États-Unis, le Brésil, la Chine, l'Italie, la République centrafricaine et le Nigeria.

Ainsi, les chercheurs ont pu observer que les patients qui n’étaient pas traités pour leur HTA avaient un risque significativement plus élevé de démence par rapport à ceux pris en charge ou qui n’avaient pas ce problème de santé. Et ce lien est aussi valable pour les personnes de 70 et 80 ans. “Cette étude apporte des réponses à des questions cruciales pour la santé publique”, indique le Dr Matt Lennon, l’un des auteurs, dans un communiqué.

La prise en charge de l’HTA pourrait donc être un facteur de prévention de la démence chez les personnes de plus de 60 ans. Néanmoins, l'équipe souligne que le patient doit effectuer plusieurs dépistages, au fil des années, car une seule prise ne suffit pas à prévenir l’apparition de l'hypertension artérielle et donc de la démence.

Prévenir l’HTA par un dépistage régulier

L’HTA est une pression anormalement élevée du sang dans les vaisseaux sanguins. La plupart du temps, elle est mesurée à l’occasion de consultations avec son médecin généraliste, à l’aide d’un tensiomètre. Selon le Vidal, il est recommandé de faire contrôler sa tension par son médecin trois à quatre fois par an.

Une tension normale est de 120/80. Le premier chiffre est la pression systolique, elle équivaut à la pression maximale, lorsque le cœur se contracte pour se vider de sang. le second chiffre est la tension artérielle diastolique, c’est-à-dire la pression résiduelle lorsque le cœur se relâche pour se remplir.

On parle d’HTA lorsque ces chiffres dépassent 140/90 au cabinet du médecin et 135/85 à domicile. En cas de suspicion, le docteur demande souvent au patient de faire des auto-relevés chez lui plusieurs fois au cours de la journée, et cela pendant trois jours.

Dernier enseignement de l’étude : le lien entre l’HTA et la démence ne change pas en fonction du sexe ou de l’origine raciale des participants. “C’est un résultat prometteur car il suggère que les soins optimaux pour un groupe (auront le même effet) pour les autres”, précise le Dr Matt Lennon.