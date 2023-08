Démence : apprendre une nouvelle langue pour réduire le risque

L'ESSENTIEL En prenant des cours pour adultes, les participants ont pu conserver leur intelligence fluide, soit leur capacité d’apprendre, d’évaluer et gérer de nouvelles situations.

Le fait d’apprendre une nouvelle langue leur a aussi permis de préserver leur raisonnement non-verbal.

Les volontaires présentaient également 19 % de risque en moins de souffrir d’un déclin cognitif cinq ans plus tard.

"Les activités cognitives menées au milieu ou à la fin de la vie sont associées à un taux plus faible de déclin cognitif ultérieur et à un risque plus faible de démence au fil du temps", ont indiqué des chercheurs de l’université du Tōhoku (Japon). Dans une récente étude, publiée dans la revue Frontiers in Aging Neuroscience, ces derniers ont voulu analyser le lien entre la participation à des cours pour adultes et le risque de démence, dont souffre actuellement plus de 55 millions de personnes dans le monde et qui l’une des principales causes d’invalidité et de dépendance chez les personnes âgées dans le monde.

282.000 adultes ont fait des tests psychologiques et cognitifs durant sept ans

Pour les besoins de leurs travaux, les scientifiques ont utilisé les données de 282.000 Britanniques, âgés de 40 à 69 ans, provenant de la UK Biobank. Les participants, qui ont été suivis pendant sept ans, ont dû indiquer s’ils suivaient des cours pour adultes, par exemple des cours pour apprendre une nouvelle langue. Au cours des recherches, ils ont dû réaliser des tests psychologiques et cognitifs, qui évaluaient leur temps de réaction et de mémoire. Leur ADN a aussi été examiné pour déterminer leur risque de démence.

Démence : les participants ont conservé leur intelligence fluide

"Les résultats ont révélé que la participation à des cours pour adultes était associée à une plus grande rétention ultérieure du score d'intelligence fluide (la capacité d’apprendre, d’évaluer et gérer de nouvelles situations)", peut-on lire dans les résultats. Autre constat : les volontaires ayant pris des cours pour adultes avaient aussi préservé leur raisonnement non-verbal, soit la capacité à résoudre des problèmes sous forme d’image. D’après les auteurs, les personnes ayant appris une nouvelle langue présentaient 19 % de risque en moins de souffrir d’un déclin cognitif cinq ans plus tard. "La participation à des activités intellectuelles aurait des résultats positifs sur le système nerveux, ce qui pourrait prévenir la démence", a conclu le Dr Ryuta Kawashima, co-auteur de l’étude.