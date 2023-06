Démence : les noix boostent le cerveau des seniors

L'ESSENTIEL L'alimentation est l'un des éléments clés pour préserver ses fonctions cognitives.

Une nouvelle étude confirme qu'une consommation plus élevée de noix est associée à une amélioration des fonctions cognitives des seniors.

Toutefois, les chercheurs estiment que de nouveaux travaux sont nécessaires pour corroborer ces résultats.

Les noix, les noisettes ou encore les arachides, très riches en nutriments et en oméga-3, sont souvent citées comme faisant partie des aliments protégeant le cerveau. Cependant, les résultats des travaux menés sur le lien entre la consommation de fruits à coque et les fonctions cognitives ne sont pas unanimes. En effet, certaines études ont montré un effet bénéfique tandis que d'autres n'ont trouvé aucun lien significatif. Des chercheurs espagnols ont ainsi décidé d'évaluer l'association entre les fruits à coque et l'évolution des performances cognitives chez les personnes âgées à risque de déclin cognitif.

Fonctions cognitives : les mangeurs de noix ont de meilleures performances

Afin d'évaluer plus précisément ce lien, les scientifiques ont réuni une cohorte de 6.630 participants dont l'âge moyen était de 65 ans. Leur consommation de fruits secs a été évaluée et leurs performances cognitives ont été testées huit fois sur une période de deux ans.

Les résultats ont montré une association positive entre la consommation de fruits à coque - comme les noix - et l'amélioration des fonctions cognitives chez les seniors. De plus, les volontaires qui mangeaient trois à six portions par semaine avaient des meilleurs résultats par rapport à ceux consommant moins d'une portion par semaine.

"La consommation fréquente de fruits secs était associée à une baisse plus faible des performances cognitives générales sur une période de 2 ans chez les personnes âgées à risque de déclin cognitif", écrivent les auteurs dans leur article paru dans la revue The American Journal of Clinical Nutrition le 1er juin 2023.

Noix et cerveau : une étude prometteuse, mais des résultats à corroborer

Bien que les résultats de cette étude aient montré une association intéressante entre la consommation de noix et l'amélioration des fonctions cognitives chez les seniors à risque de déclin cognitif, il convient de rester prudent. En effet, d'autres essais ont obtenu des résultats contradictoires et il est donc nécessaire de mener des travaux supplémentaires pour confirmer ces données. En outre, il est important de noter que l'expérience ne prouve pas que la consommation de noix est bénéfique pour la santé cognitive, mais plutôt qu'il existe un lien intéressant qui mérite d'être étudié davantage.

Cette étude s'inscrit dans un contexte plus large où l'alimentation est considérée comme un élément clé pour préserver ses fonctions cognitives. Une alimentation saine et équilibrée qui inclut des fruits à coque peut donc être bénéfique pour prévenir le déclin cognitif chez les seniors. Cependant, d'autres facteurs tels que l'activité physique, le sommeil et la gestion du stress sont également importants pour maintenir une bonne santé cognitive.