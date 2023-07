Démence : l’huile d’olive peut améliorer la santé cérébrale

L'ESSENTIEL Le fait de consommer une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive par jour diminue de 28 % le risque de mourir de démence.

Les personnes qui optent pour l’huile d’olive au lieu de la margarine ou la mayonnaise ont 8 à 14 % moins de risque de décéder d’un déclin cognitif.

Les volontaires ayant intégré l’huile d’olive à leur alimentation avaient tendance à manger sainement.

Dans la vinaigrette de sa salade, pour la cuisson des viandes ou tout simplement avec du pain… L’huile d’olive peut être utilisée de différentes façons en cuisine. En plus de ses atouts gustatifs, elle joue un rôle crucial dans la santé du cerveau. Récemment, des chercheurs du Harvard T. H. Chan School of Public Health (États-Unis) ont indiqué que le fait d’intégrer l'huile d'olive à son alimentation aidait à réduire le risque de mourir de démence. Pour parvenir à cette conclusion, ils ont réalisé une étude, dont les résultats ont été présentés lors du congrès Nutrition 2023 de l'American Society for Nutrition, qui se tient du 22 au 25 juillet à Boston.

Dans le cadre de leurs travaux, les scientifiques ont étudié pour la première fois le lien entre l’alimentation et le risque de décès liés au déclin cognitif. Leurs recherches portaient sur les données de plus de 90.000 Américains recueillies sur une période de trois décennies, au cours de laquelle 4.749 adultes sont morts après avoir souffert d’une démence. Dans le détail, ils ont analysé des questionnaires sur leurs habitudes alimentaires et les dossiers médicaux des personnes décédées.

Démence : une cuillère d'huile d'olive par jour réduit de 28 % le risque d’en mourir

Selon les résultats, les personnes qui consomment plus d'une demi-cuillère à soupe d'huile d'olive par jour ont 28 % moins de risque de mourir de démence que celles qui n'en consomment jamais ou rarement. De plus, le fait de remplacer une cuillère à café de margarine et de mayonnaise par une quantité équivalente d'huile d'olive par jour était associé à une diminution de 8 à 14 % du risque de mourir d’un déclin cognitif.

L’équipe a constaté que les participants consommant régulièrement de l’huile d’olive au lieu de graisses transformées ou animales avaient tendance à avoir une alimentation plus saine dans l'ensemble. Cependant, les auteurs ont noté que le lien entre l'huile d'olive et le risque de mortalité lié à la démence dans cette étude était indépendante de la qualité globale de l'alimentation. Cela peut suggérer que l'huile d'olive possède des propriétés qui sont particulièrement bénéfiques pour la santé du cerveau.

Huile d’olive : "certains composés antioxydants peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique"

"Certains composés antioxydants de l’huile d’olive peuvent traverser la barrière hémato-encéphalique et avoir un effet direct sur le cerveau. Il est également possible que l’huile d’olive ait un effet indirect sur la santé cérébrale en favorisant la santé cardiovasculaire", a expliqué Anne-Julie Tessier, auteur de l’étude. Cependant, elle a signalé que cette recherche était observationnelle et ne prouvait pas que l'huile d'olive était la cause de la réduction du risque de démence mortelle. "D'autres travaux, seraient nécessaires pour confirmer les effets et déterminer la quantité optimale d'huile d'olive à consommer afin de bénéficier des bienfaits".